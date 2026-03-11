Élodie Gossuin : ses enfants ont repris le chemin de l’école en France

Élodie Gossuin est rentrée en France après un séjour mouvementé à Dubaï où elle a vécu des moments d’angoisse liés à des attaques dans la région ; elle annonce sur ses réseaux sociaux le retour au quotidien, avec ses enfants qui reprennent le chemin de l’école et de l’université.

Élodie Gossuin est rentrée en France après un séjour mouvementé à Dubaï où elle a vécu des moments d’angoisse liés à des attaques dans la région ; elle annonce sur ses réseaux sociaux le retour au quotidien, avec ses enfants qui reprennent le chemin de l’école et de l’université.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’ancienne Miss France s’est dite soulagée et reconnaissante : « Je voulais vous faire de gros bisous, j’espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une belle journée« , a-t-elle déclaré face caméra, évoquant le retour aux tâches ménagères et au rythme familial. « On est dans les lessives et on reprend vie. On reprend le train-train quotidien« , a-t-elle ajouté, précisant que les plus jeunes sont repartis au collège et que les aînés sont retournés à la fac.

Elle a également résumé son état d’esprit en un mot : « gratitude absolue« . Selon ses propres mots, c’est cette émotion qu’elle a rapportée « dans les valises », après des jours vécus sous tension.

Élodie Gossuin au cœur d’une polémique

Élodie Gossuin était en vacances à Dubaï au moment où des attaques et des missiles ont frappé la région, rendant les possibilités de rapatriement difficiles. Face à la situation, la quadragénaire explique avoir pris une décision de crise pour assurer la sécurité de ses enfants : quitter Dubaï en bus afin de tenter de rejoindre Oman.

Arrivée à Mascate, elle dit avoir retrouvé une voie de sortie vers la France : « À Mascate, enfin la délivrance d’un retour à la maison possible. La France« , a-t-elle relaté sur ses réseaux sociaux, précisant que ce choix avait été fait « dans l’urgence » et guidé par l’objectif de protéger ses enfants.

Le récit de ce voyage a suscité des réactions et des jugements sur les réseaux sociaux. Interpellée par la polémique autour de son séjour aux Émirats, Élodie Gossuin a répondu en se défendant publiquement. « J’ai été jugée maladroite dans ma façon d’exprimer ce que je ressentais, et si c’est le cas, je le reconnais humblement« , a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait jamais menti sur son vécu et qu’elle assumait pleinement ses propos.

Elle a insisté sur sa qualité première de mère et sur sa vulnérabilité face aux événements : « J’étais et je suis avant tout une maman. Et une maman fragile« , a-t-elle affirmé, opposant son ressenti à ceux qui « font semblant » ou vivent l’instant différemment.

Sur les conditions vécues durant son séjour, Élodie Gossuin a parlé d’une peur continue : « J’ai été effrayée non stop. Entre alertes et interceptions de missiles« , a-t-elle expliqué, décrivant une succession d’alertes qui a marqué son séjour.

Elle a conclu son intervention en revenant sur la nature immédiate de la peur : « La peur ne se réfléchit pas toujours : Elle se vit, elle vous prend, et on fait du mieux qu’on peut« .