Élodie Gossuin rembourse toujours son crédit avec son mari

Le 27 juin 2026 , la chaîne M6 proposera une soirée spéciale intitulée La grande fête des tubes du camping , animée par Élodie Gossuin et Jérôme Anthony . Ce programme promet de replonger les téléspectateurs dans l’ambiance estivale des vacances, mêlant tubes incontournables de l’été, succès populaires des années 1980 et refrains festifs. Véritable célébration de la convivialité et de la joie partagée, cette émission est portée par l’enthousiasme communicatif de l’ancienne Miss France, réputée pour son naturel et sa bonne humeur.

Malgré son image de star du petit écran et les multiples projets médiatiques qui jalonnent sa carrière, Élodie Gossuin mène une vie familiale ancrée dans la simplicité. Depuis plusieurs années, elle partage son quotidien avec son époux, Bertrand Lacherie, et leurs quatre enfants dans une maison située dans l’Oise, loin de l’agitation parisienne. Cette résidence est bien plus qu’un toit : c’est un foyer où la famille prend toute sa place, dans un cadre à la fois fonctionnel et chaleureux.

Contrairement aux idées reçues sur le train de vie fastueux des célébrités, Élodie Gossuin continue à gérer ses finances avec prudence, notamment en remboursant un crédit immobilier pour son logement. Cette démarche financière, souvent ignorée du grand public, témoigne d’une gestion rigoureuse et responsable.

Une maison à la campagne, un crédit immobilier toujours actif

Dans les représentations populaires, les personnalités issues du monde de la télévision sont fréquemment perçues comme vivant dans des demeures luxueuses entièrement acquittées depuis longtemps. Pourtant, Élodie Gossuin a toujours fait preuve de transparence au sujet de sa situation financière, notamment concernant son investissement immobilier. Dès 2011, dans une interview accordée à Public, elle révélait qu’elle continuait à rembourser le prêt contracté pour leur maison familiale. À l’époque, elle avouait ne pas connaître précisément le montant mensuel des mensualités, témoignant d’une gestion des comptes partagée au sein de la famille.

La quadragénaire précisait alors que le terrain sur lequel est bâtie leur maison avait coûté environ 100 000 euros. Quant au budget global des travaux de construction, elle indiquait déléguer cette partie à d’autres membres de la famille, privilégiant ainsi une organisation collective dans la gestion du projet. Pour assurer le suivi de ses finances, l’ancienne Miss France bénéficiait du concours de sa mère, comptable de profession, à qui elle confiait une grande part des responsabilités bancaires et administratives.

La demeure située dans l’Oise est conçue pour accueillir confortablement une famille devenue nombreuse avec la naissance de leurs quatre enfants, issus de deux paires de jumeaux nés en 2007 et 2013. Ce cadre rural favorise une qualité de vie appréciée et s’éloigne des standards parfois ostentatoires que l’on attribue aux personnalités médiatiques.

« Une vie plus luxueuse, ce ne serait pas moi »

Malgré des revenus appréciables issus de ses multiples activités dans les médias, Élodie Gossuin n’a jamais manifesté le désir d’afficher un style de vie ostentatoire. Sa philosophie personnelle privilégie la simplicité et la modération dans les choix du quotidien. Elle déclarait en 2011 : « Je travaille sans compter pour offrir une vie confortable à ma famille », soulignant que cette sécurité financière ne la poussait pas à adopter un mode de consommation luxueux.

Dans cette même interview, elle affirmait ne pas habiller ses enfants dans des marques prestigieuses comme Baby Dior, préférant des enseignes accessibles à tous. Pour la rentrée scolaire, par exemple, elle expliquait avoir investi environ 100 euros pour une paire de chaussures par enfant, un budget modéré comparé à des standards plus élevés. Élodie Gossuin assumait également son affection pour les enseignes comme H&M, où elle aime faire du shopping avec simplicité.

Cette approche mesurée de la gestion du foyer s’accompagne de dépenses contrôlées, évaluées à environ 150 euros par semaine pour les courses alimentaires. Ce budget, qu’elle considérait raisonnable, profite du coût de la vie plus abordable en province, loin des tarifs pratiqués dans la région parisienne. L’animatrice revendique ainsi une manière de vivre en cohérence avec ses valeurs : « Je pourrais m’offrir une autre vie, une vie plus luxueuse, mais ce ne serait pas moi ».

Un foyer familial au centre des préoccupations

Depuis leur mariage en 2006, Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont construit un véritable cocon familial dans l’Oise. Ce cadre de vie privilégie avant tout des instants partagés, loin des démonstrations de richesse. La maison, soumise aux réalités du quotidien d’une grande famille, est décrite par la reine de beauté comme un lieu vivant, animé et empreint de chaleur humaine : « C’est un joyeux bordel qui nous ressemble ».

Les espaces domestiques ont été conçus pour répondre aux besoins d’une fratrie nombreuse, favorisant les repas conviviaux et les retrouvailles familiales. Cette organisation traduit un tempérament accessible et accueillant, éloigné des intérieurs aseptisés souvent présentés dans les magazines de décoration.

Ces dernières années, la résidence a cependant connu des difficultés techniques, notamment des problèmes d’humidité et de pollution intérieure qui ont affecté le confort du foyer. Face à ces épreuves, la famille a dû s’adapter et entreprendre des travaux pour préserver la qualité de vie au sein de la maison.

Ce lieu demeure fondamental pour Élodie Gossuin, au-delà des aspects financiers liés au crédit et aux réparations. Il représente un patrimoine vécu, un espace où se tissent au fil des années l’histoire familiale et le quotidien partagé entre parents et enfants, dans un cadre où la simplicité reste un choix déterminant.