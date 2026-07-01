Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie mariés à nouveau : cérémonie émouvante pour leurs 20 ans de mariage

Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont célébré leurs vingt ans de mariage de manière exceptionnelle, renouvelant leurs vœux dans une cérémonie surprise empreinte d’émotion. L’ancienne Miss France a partagé cette séquence intime sur son compte Instagram, révélant ainsi un moment fort, entouré de leurs quatre enfants. Cette célébration, inattendue pour Élodie Gossuin, a suscité une forte émotion et illustre la pérennité de leur union.

Le mercredi 1er juillet 2026, Élodie Gossuin a diffusé une vidéo montrant le renouvellement de vœux orchestré par son époux, le photographe Bertrand Lacherie. Très émue, l’animatrice a exprimé sa surprise face à cette initiative qu’elle ne soupçonnait pas. Dans la légende accompagnant la publication, elle a souligné la profondeur de ce geste, en écrivant : « Je pensais vivre une journée comme les autres… Il avait préparé le plus beau des souvenirs. Merci @bertrandlacherie pour cette surprise pour nos 20 ans. Si c’était à refaire… je te choisirais encore. Et encore. Et encore ».

Dans la vidéo, le couple échange ses vœux renouvelés au cours d’une cérémonie élégante et intimiste, avec leurs quatre enfants présents pour témoigner de cet événement familial. Ces images traduisent une union renforcée par deux décennies de vie commune, marquée par le partage et la complicité.

Une célébration marquée par la surprise et la complicité

Le renouvellement des vœux, orchestré par Bertrand Lacherie à l’insu d’Élodie Gossuin, s’est déroulé dans une atmosphère pleine d’émotion. Pour ce moment d’exception, le couple s’est réuni avec leurs enfants, vêtus avec soin, pour témoigner du caractère solennel et joyeux de cette cérémonie. Ce geste symbolique est d’autant plus fort qu’il intervient vingt ans après la célébration de leur mariage civil en 2006.

Dans une interview accordée au magazine Gala, Élodie Gossuin est revenue sur le jour de leur mariage, le 1er juillet 2006, à Compiègne, ville natale de l’ex-Miss France. Elle a parlé d’une union qui avait déjà été marquée par des éléments de surprise et une grande complicité entre les deux tourtereaux. À propos du renouvellement des vœux, elle a déclaré : « C’était une magnifique surprise, à la fois très drôle et révélatrice de notre complicité. Il me connaît par cœur et il savait que cela me ferait sourire, parce que je crois aux licornes. Symboliquement, c’était très fort : il a mis de côté son ego et la tradition pour faire les choses d’une manière qui nous ressemble vraiment. C’était très émouvant ».

Depuis cette date, le couple a construit une famille solide, élevant leurs quatre enfants ensemble. Malgré les aléas du temps, leur relation demeure marquée par une forte complicité et une affection réciproque perceptible dans leurs apparitions publiques et sur les réseaux sociaux, où ils font souvent montre d’une vie de famille harmonieuse et unie.