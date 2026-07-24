Isabelle Ithurburu : le village de 200 habitants où elle aime se ressourcer chez sa mère

Depuis son arrivée sur TF1 , Isabelle Ithurburu s’est imposée comme une figure phare de la chaîne. À travers la présentation du magazine 50′ Inside , sa fonction de joker au JT de 13 heures en remplacement de Marie-Sophie Lacarrau, ainsi que l’animation des grandes soirées consacrées au rugby, elle occupe une place centrale dans la grille des programmes. Malgré un emploi du temps chargé au cœur de la capitale, la journaliste ne manque jamais une occasion de s’éloigner de Paris pour retrouver un lieu qui représente pour elle un véritable refuge et un ancrage profond.

Ce lieu qui lui est cher se situe à Recurt, un village paisible des Hautes-Pyrénées comptant seulement 201 habitants. C’est dans ce cadre rural que réside sa mère, et où Isabelle aime revenir régulièrement afin de se ressourcer. Sur son compte Instagram, elle illustre parfaitement ce besoin de retour aux sources en définissant le verbe « se ressourcer » comme « trouver de nouvelles forces en revenant à ses sources, ses racines profondes ». Les photographies qu’elle partage rendent visibles la beauté simple des paysages vallonnés, des chemins champêtres bordés de fleurs sauvages, ainsi que la présence de son chien courant librement dans la nature. Ce décor, loin du tumulte des grandes villes, symbolise pour elle la sérénité et la connexion avec ses racines familiales.

Une enfance ancrée dans le Béarn, la Bigorre et la culture basque

Le village de Recurt occupe aujourd’hui une place importante dans la vie d’Isabelle Ithurburu, car il est un lien direct avec son histoire familiale. Née à Pau, elle a grandi dans une famille profondément enracinée dans le Sud-Ouest de la France. Son père est originaire du Pays Basque, tandis que sa mère est née en Bigorre, deux régions culturellement riches situées au pied des Pyrénées. Ses parents, qui ont d’abord été agriculteurs avant de devenir épiciers, lui ont transmis un attachement fort aux valeurs simples de la vie rurale.

À plusieurs reprises, la journaliste a évoqué ces années d’enfance marquées par la convivialité des repas familiaux, les interactions avec les clients de l’épicerie familiale, ainsi que les paysages grandioses des Pyrénées. Ces souvenirs nourrissent sa relation avec sa région d’origine et expliquent son attachement profond au territoire. Dans un entretien au Figaro TV, elle soulignait le déficit de notoriété du Béarn et mettait en avant la qualité de vie offerte par cette région. Elle y louait « ses montagnes, sa ruralité, son calme et sa convivialité », une douceur de vivre qui contraste avec l’agitation des grandes métropoles et le style « bling-bling » parfois associé à Paris.

Son implication dans la culture basque s’est traduite dès l’enfance par la pratique de la danse basque pendant environ quinze ans. Elle a également appris la langue basque, s’imprégnant ainsi d’un patrimoine qu’elle défend avec fierté, même après son installation dans la capitale. Cet héritage culturel trouve un écho évident dans son identité personnelle et professionnelle.

Le rugby, la famille et un mode de vie ancré dans la simplicité

Le rugby constitue une autre dimension essentielle de l’attachement d’Isabelle Ithurburu à sa région natale. Avant de devenir une spécialiste reconnue de ce sport sur Canal+, elle suivait déjà avec passion les matchs depuis les tribunes. Elle conserve en mémoire un moment fort : la demi-finale de la Coupe du monde 1999 entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ce match, une victoire historique, a été vécu dans le salon de la maison de sa grand-mère à Recurt. Cet événement a marqué le début d’un engouement durable pour le ballon ovale.

Au-delà de cette passion sportive, la journaliste revendique un mode de vie simple et authentique, à l’opposé du « bling-bling ». En février dernier, dans une interview, elle indiquait partager cette même philosophie que le homme politique François Bayrou : un refus de la superficialité et une fidélité aux fondamentaux. Ce positionnement s’exprime dans son quotidien, où elle alterne entre les plateaux télévisés parisiens et les moments de quiétude passés dans la campagne des Pyrénées. Entre l’agitation médiatique et la douceur de son village natal, elle conserve un équilibre précieux.

En dépit de sa notoriété grandissante et de l’exposition médiatique qu’elle connaît, Isabelle Ithurburu reste attachée à ses racines profondes. Elle privilégie les instants de simplicité, notamment lorsqu’elle retrouve sa mère dans le petit village qui symbolise pour elle l’essence même de son identité culturelle et personnelle.