Elodie Gossuin détaille les heures d’angoisse vécues après avoir été bloquée à Dubaï avec sa famille

Elodie Gossuin et sa famille ont été bloquées à Dubaï après les frappes et les ripostes qui ont touché plusieurs pays du Golfe : l’ancienne reine de beauté raconte sur son compte Instagram les heures d’angoisse vécues entre alertes et interceptions de missiles, avant de regagner la France le 6 mars 2026.

Elodie Gossuin et sa famille ont été bloquées à Dubaï après les frappes et les ripostes qui ont touché plusieurs pays du Golfe : l’ancienne reine de beauté raconte sur son compte Instagram les heures d’angoisse vécues entre alertes et interceptions de missiles, avant de regagner la France le 6 mars 2026.

Les vacances débutées à Dubaï se sont transformées en situation de crise pour l’animatrice et ses proches. Selon ses propres déclarations, le 28 février, des frappes déclenchées entre États-Unis, Israël et l’Iran ont provoqué une riposte iranienne dont les conséquences se sont fait sentir dans plusieurs pays du Golfe, Dubaï étant notamment visée, ce qui a entraîné un sentiment de panique et la fermeture de l’espace aérien.

Face à ces événements, Elodie Gossuin a livré son témoignage en direct sur Instagram, évoquant des détonations et des alertes successives. Elle a décrit la journée comme “horrible” et a confié : “Un voyage de 4 jours, ici, c’était le rêve de mes enfants. C’est aujourd’hui un cauchemar.” Les messages d’inquiétude d’expatriés français présents dans la région et de vacanciers bloqués ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux alors que les vols étaient suspendus.

Publicité

Bloquée à Dubaï, Elodie Gossuin détaille sa peur et sa rentrée en France

Le vendredi 6 mars 2026, l’animatrice a annoncé le retour en France : “Nous sommes bien rentrés en France, chez nous. Épuisés mais tellement reconnaissants”, a-t-elle publié. De son domicile, elle est revenue sur les jugements dont elle a fait l’objet et sur la façon dont elle a exprimé son expérience : “J’ai été jugée maladroite dans ma façon d’exprimer ce que je ressentais, et si c’est le cas, je le reconnais humblement. La perfection n’a jamais été mon fort, vous le savez. Mais je n’ai jamais menti.”

Elle a insisté sur l’intensité de la peur ressentie pendant ces heures : “J’ai été effrayée non-stop. Entre alertes et interceptions de missiles. La peur ne se réfléchit pas toujours. Elle se vit, elle vous prend, et on fait du mieux qu’on peut. On gère comme on peut.” Ces mots soulignent la difficulté de vivre une situation de menace aérienne et l’impact psychologique sur des familles en séjour touristique.

Elodie Gossuin a aussi tenu à relativiser sa propre expérience par rapport à celle des populations du Moyen-Orient directement confrontées à des conflits prolongés, tout en affirmant la réalité de sa peur : “Chaque peur est réelle pour celui qui la vit”, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : “L’empathie ne se divise pas, elle se multiplie. Et je crois que j’ai le droit d’avoir été terrifiée. De l’être encore. Nous étions simplement une famille en vacances, comme tant d’autres, au mauvais endroit, au mauvais moment.”

Publicité