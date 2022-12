Elliott: une partie des États-Unis paralysée par une tempête polaire meurtrière

Si le passage d’une forte tempête hivernale n’a rien d’étonnant à cette époque de l’année aux États-Unis, la tempête de Noël baptisée Elliott a été d’une ampleur historique.

Les États-Unis sont confrontés depuis mercredi soir à une « tempête hivernale historique », selon le service météorologique américain (NWS). Celle-ci a paralysé le trafic aérien et rendu la circulation routière exceptionnellement difficile. Dans plusieurs régions, le mercure est brutalement tombé en dessous de 0°C et la température ressentie a pu atteindre jusqu’à -48°C par endroits. Des centaines de milliers de foyers sont privés d’électricité et, dans de nombreuses villes, il a été conseillé aux habitants de rester à l’intérieur, les déplacements étant extrêmement dangereux.

🇺🇲🇨🇦 Aux États-Unis, dans des villes comme Buffalo, près de la frontière avec le Canada, sortir dans la rue en ce moment, c'est risquer sa vie.



Jusqu'à -56°