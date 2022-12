« Elles m’ont adopté… », Serey Die rend hommage à deux femmes qui l’ont marqué cette année

Alors que l’année 2022 touche à sa fin, l’international ivoirien Serey Die a tenu à rendre un vibrant hommage à deux femmes qui l’ont particulièrement marqué durant cette année. Dans un superbe message sur ses réseaux sociaux, le compagne de Josey a témoigné sa reconnaissance envers deux femmes qu’il considère désormais comme mère.

L’année 2022 a été très mouvementée pour le footballeur ivoirien Serey Die. A moins de 48 heurs d’un nouvel an, la star ivoirienne a adressé sa reconnaissance à deux femmes qui l’ont soutenu durant sa période tumultueuse comparable à la traversée du désert.

« 2022 s’en va. Je voudrais faire une pause, et dire mon infinie reconnaissance à deux dames, deux grandes dames, au contact de qui j’ai réalisé que dans la vie, il y a des personnes qui se lient à vous en apparence, et il y en a d’autres, qui impliquent leurs personnes, leur honneur, leurs vies même, en toutes circonstances, heureuses comme malheureuses, pour vous. Je pense particulièrement à l’honorable Mariam Traoré officiel et Mme Bacongo Danielle Lidégoué« , a-t-il déclaré.

A en croire le compagne de Josey, ces deux dames ont agi envers elle comme ses mères biologiques. « Elles m’ont adopté comme un fils, pour qui elles sont prêtes à tout. En cette fin d’année, je voudrais dire merci à DIEU de me les avoir données. Elles me sont d’un précieux soutien et d’un inestimable amour« , a-t-il révélé.

Pour finir, le père de Shama a invité ses abonnés à l’aider à leur dire merci, et à demander à Dieu de les bénir richement pour tout ce qu’elles ont fait pour lui tout au long de cette année.