« Elle veut me voler le titre de mère d’Arafat », Tina Glamour très remontée contre sa mère

De passage sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusée sur la NCI, Tina Glamour s’est exprimée sans filtres sur la dernière sortie de sa mère Dandi Hélène. Très furieuse, elle a profité pour régler ses comptes avec sa génitrice.

Décédé depuis plus de 3 ans des suites d’un grave accident de moto, le légendaire artiste coupé-décalé Ange Didier Houon alias Arafat DJ continue de faire la une des médias à cause des nombreuses révélations sur sa vie privée. Récemment, son ex bras droit Olokpatcha a même évoqué un autre enfant caché avec la centrafricaine Wendy Kane Alima.

Invitée sur le plateau de Showbuzz ce mercredi, Lady Glam’s s’est prononcée finalement sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. « Quand tu aimes un ami, Je n’oses pas prononcer son nom parce que sa face me fait peur. Il n’a pas le droit d’inventer les choses, il n’a pas le droit de compter ses spermatozoïdes. C’est une diffamation. La fille s’appelle Wendy Alima et elle a même fait une sortie dans laquelle elle a démenti cette information. On parle pas de le vie sexuelle de quelqu’un après sa mort il est 13 mètres sous la terre. Cet individu n’a jamais aimé Arafat. Il n’a pas le droit d’exposer la vie privée d’Arafat. Mon enfant de son vivant a déclaré ses enfants« , a déclaré Tina Glamour.

Interrogée par la suite sur la dernière sortie de sa mère Hélène Dandi qui l’accuse d’avoir pris en otage toutes les œuvres du Daïshi, la chanteuse Lady Glam’s n’a pas fait dans la dentelle. « Quand il y a la porte, il faut éviter la fenêtre. Je suis la porte. Même ma propre génitrice n’aura plus le droit de parler de mon fils n’importe comment« , a-t-elle d’abord indiqué.

La guéguerre entre Tina Glamour et sa mère relancée de plus belle

Très furieuse, Tina Glamour a souligné que sa mère n’a pas le droit d’une telle sortie qui selon elle l’a jeté à la vindicte populaire. » Normalement si c’était pas ma mère, je lui colle un procès parce que je suis artiste et ça peut me porter atteinte. Ma mère elle se met avec les gens que Arafat depuis son vivant a déposé. Ariel Sheney est un Juda a-t-il dit, et toi tu composes avec ces personnes. Je vous apprend que le titre N’dile n’est pas un titre d’Ariel, c’est un titre d’Arafat qu’il a pris dans l’ordinateur et il a signé avec la fondation. Elle reçoit les droits de cette chanson par streaming elle n’en parle« .

« Quand le 12 août arrive, elle fait signer à des gangsters, à des badauds des livraisons de tee-shirt. La fondation ça n’a pas été sur mon appui. Ma mère ne m’a pas consulté. Je n’adhère pas à la fondation aujourd’hui, demain et dans 100 ans. Je demande à dame Hélène Dandi qui est ma génitrice de le laisser se reposer. Je suis la mère d’Arafat. Il faut qu’elle sache que c’est sa dernière fois qu’elle fera une sortie sur moi si non je lui colle un procès. J’en ai marre, depuis 2019 elle est dans mon âme et elle veut me voler le titre de mère d’Arafat. Elle n’était pas d’accord quand je voulais me marier avec Pierre Houon », a ajouté Tina Glamour avec un ton très remontée.