« Elle refuse toujours de faire cours sans clim… » la chanteuse Indira au cœur d’une polémique

La chanteuse camerounaise Indira fait l’objet d’une vive polémique depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Tout est parti de la publication d’une internaute qui révèle que la chanteuse gospel et étudiante en médecine refuse toujours de faire cours sur le campus à chaque fois que l’amphi n’est pas climatisé.

La chanteuse gospel Indira dont sa collaboration avec le rappeur gospel Ivoirien Ks Bloom cartonne actuellement, a plusieurs cordes à son arc. Au delà de sa vocation pour la musique gospel, la jeune femme continue de se battre pour réaliser son rêve, celui de devenir médecin.

En effet, Indira suit toujours les cours sur le campus et se trouve actuellement en 5ème année de médecine. Cependant, une internaute qui est visiblement proche de la chanteuse vient de faire une révélation qui suscite beaucoup de réactions mitigées sur la toile.

Selon Carine Etembe, la chanteuse Indira et fille d’Oswald Baboke, pasteur et directeur adjoint du cabinet civil de la présidence la République du Cameroun ne fait jamais cours dans un amphi lorsque ce dernier n’est pas climatisé.

« La médecine qu’elle arrive au campus, il n’y a pas de climatiseur elle appelle son père qu’elle ne peut pas faire cours sans clim ? Il faut la voir sur les réseaux sociaux en train de donner les conseils aux jeunes », a-t-elle écrit.

Très vite, cette publication de Carine a fait réagir plusieurs internautes. Pendant que certains internautes accusaient la nommée Carine d’être jalouse de la chanteuse, d’autre par contre en ont rajouté de nouvelles couches en approuvant les propos de cette dernière.

« Cette fille est d’une hypocrisie sans pareil. Elle vient faire la sainte sur les réseaux sociaux, mais il faut voir son comportement sur le campus. Elle se sent intouchable. On n’a jamais entendu qu’elle a eu le baccalauréat, mais elle s’est retrouvée au CUSS. Ceux qui ont fait première année avec elle sont encore en 3e année, mais elle est déjà en 5e année (et elle a 20 ans. Donc elle a eu le bac à 15 ans. L’argent est bien », a écrit une autre internaute.

Pour l’heure, la chanteuse gospel Indira n’a pas encore réagi à cette affaire qui fait actuellement boule de neige sur la toile.