« Elle me fait vu et ignoré », la grand-mère d’Arafat très remontée contre Carmen Sama

Dandi Hélène n’est pas du tout contente de Carmen Sama. Très remontée, la grand-mère du feu Arafat a fait une sortie dans laquelle elle accuse la veuve d’avoir éloigné Rafna de la famille de son feu père.

La relation entre Camen Sama et sa belle-famille n’est pas du tout au beau fixe. Après les nombreuses attaques de Tina Glamour, c’est le tour de sa mère Hélène Dandi de dire ses quatre vérités à la jeune femme devenue désormais influenceuse depuis le décès tragique de son mari.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Dandi Hélène s’est prononcée sur sa relation avec la veuve de son petit-fils. Elle accuse ouvertement la jeune femme d’avoir éloigné la petite Rafna des membres de la famille de son feu père.

« Carmen me fait (vu et ignoré), Rafna est devenue un trophée de publicité. On ne la voit qu’à la télévision avec les stars. Pour la voir, il faut avoir des millions, être Sidiki Diabaté ou appartenir à sa famille, ou encore Maître Gim’s et Badro. Même la famille Houon n’a pas accès aux enfants de Arafat. Hormis Aurelis qui, chaque fois qu’elle est Abidjan, passe un coup de fil à l’oncle d’Arafat et va le voir avec les enfants qu’elle a eu avec mon petit fils », a-t-elle déploré.

Pour mieux exprimer son ras-le-bol, la grand-mère d’Arafat a même affirmé avoir contacté à plusieurs reprises Carmen Sama dans l’objectif de voir sa petite-fille lors de son récent passage à Abidjan.

« Deux semaines avant mon arrivée à Abidjan j’ai envoyé un message à ma petite fille Carmen pour voir Rafna. Elle m’a fait vu et ignorer. Une fois à Abidjan j’ai laissé un message. Elle m’a envoyé une note je suis indisponible, voici le numéro de ma mère. Le 19 décembre je quitte la Côte d’Ivoire c’est à ce moment que la maman m’appelle. j’ai dis prenez l’enfant… », a ajouté.