« Elle était mon seul espoir »: le père de la fille qui s’est noyée en plein direct au Canada, brise le silence

Le père de la Kényane de 24 ans, qui s’est noyée dans une piscine au Canada en plein direct sur Facebook, a rompu le silence à propos de la mort de sa fille qui suscite beaucoup de réactions sur la toile.

C’est l’information qui défraie la chronique depuis quelques jours. Une jeune femme d’origine kenyane, Hellen Wendy Kemunto, résidant au Canda s’est noyée dans une piscine pendant qu’elle se filmait en direct sur Facebook. Alors que la vidéo continue d’exploser les compteurs d’audience sur la toile, le père de la jeune étudiante en infirmerie s’est finalement prononcé dans une entrevue accordée à nos confrères du journal Kényan « Nation ».

John Nyabuto Kiyondi, 55 ans, a déclaré qu’il était submergé par les émotions lorsqu’il a suivi la fameuse vidéo qui montre comment sa fille a banalement perdu la vie après s’être noyée dans une piscine. Le père de six enfants a ensuite précisé qu’il n’avait pas d’abord compris pourquoi la vidéo était devenue virale sur la toile.

« J’ai regardé la vidéo sur mon téléphone. J’ai vu que c’était ma fille qui nageait avec enthousiasme. Je n’ai rien vu d’inhabituel. Elle nageait, parlait à la caméra et elle avait l’air très heureuse. Cependant, j’ai vu des gens écrire des commentaires tristes et je ne comprenais pas pourquoi ils disaient de mauvaises choses , mais moi je la voyais juste nager« , a-t-il indiqué.

Dans la suite de ses propos, Nyabuto a ajouté qu’il avait raté les derniers instants où Wendy s’était noyée avant que la séquence en direct ne s’arrête, jusqu’à ce que quelqu’un du Canada ne l’appelle pour lui annoncer la triste nouvelle.

« La réalité m’a frappé lorsqu’un Kenyan du Canada m’a appelé et m’a expliqué que ma fille s’était noyée comme le montre la triste vidéo en nageant. J’étais tellement choqué et je ne pouvais pas arrêter de pleurer« , a-t-il raconté.

Parlant ensuite de son état d’âme, l’homme de 55 ans a confié avec beaucoup de regret tout son espoir était reposé sur sa défunte fille. « C’est notre fille aînée. Elle a voyagé au Canada en 2018 et étudiait en sciences infirmières. Wendy était mon seul espoir. »

« Au lycée, elle avait l’habitude de me dire qu’elle nourrissait le rêve d’aller outre-mer. Un soir, elle est rentrée à la maison et m’a dit qu’elle avait elle-même gagné une ‘carte verte’ pour aller au Canada. Elle m’a demandé de l’aider à se préparer. Je suis allé dans une institution financière, j’ai emprunté de l’argent et avec ce que j’avais économisé, nous l’avons accompagnée », a déclaré M. Nyabuto.

Pendant son séjour au Canada, selon le père, Hellen était déterminée à voir sa famille au Kenya prospérer car elle savait qu’ils étaient en difficulté. « Pendant ses heures creuses, elle prenait des emplois supplémentaires et le peu qu’elle gagnait elle l’utilisait pour son entretien et le reste elle nous l’envoyait à la maison pour subvenir aux besoins de sa famille« .

« J’ai eu du mal à prendre soin d’elle avec ma femme jusqu’à ce qu’elle ait la chance de voyager à l’étranger. Depuis, elle nous soutient et paie même ses propres frais de scolarité. Nous avons commencé à trouver la stabilité financière. Je suis maintenant de retour à la case départ« , a déclaré Nyabuto. avant de se fondre en larmes.