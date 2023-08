« Elle est très envieuse », Emmanuelle Keita règle ses comptes avec Emma Lohoues (vidéo)

- Publicité-

Sous les feux des projecteurs depuis le début de son émission « Mood by EK », Emmanuelle Keita vient de se retrouver au cœur d’une vive polémique après la fuite d’une note vocale dans laquelle elle s’est en est pris à Emma Lohoues.

Emmanuelle Keita et Emma Lohoues ont été révélées au public grâce à leurs rôles d’actrices au sein de la série ivoirienne à succès « Class’A », qui a été diffusée durant les années 2000. Très suivies sur les plateformes de médias sociaux aujourd’hui, ces deux femmes aux parcours professionnels identiques ne se fréquentent plus. Mieux, elles font régulièrement objet de comparaisons incessantes de la part de leurs communautés virtuelles respectives.

Cette semaine, une note vocale attribuée à Emmanuelle Keita a été divulguée sur Internet. Dans cet enregistrement, l’influenceuse s’est exprimée au sujet de la comparaison incessante entre elle et sa collègue de longue date, Emma Lohoues. « Le jour où Emma Lohoues pourrait se comparer à l’orteil de mon amie Albertine, je me suicide en me jetant du haut de mon 4ᵉ étage. C’est une envieuse. Elle n’aime pas le bonheur des autres. La manière dont je mets en avant mes amies, elle ne le fait pas« , a-t-elle déclaré dans la note vocale. Répandue telle une trainée de poudre, cette note vocale attribuée à EK suscite un débat passionné dans le rang des fans des deux femmes d’affaires.

« Emma n’est pas plus belle que moi… »

Faut-il le rappeler, ce n’est pas la première fois qu’Emmanuelle Keita s’attaque à Emma Lohoues. Les deux actrices de la série Classe A avaient été impliquées dans une série d’accrochages médiatiques déclenchés par Peter 007 en décembre 2021. Ce dernier avait diffusé une déclaration audio attribuée à Emmanuelle Keita, dans laquelle celle-ci critiquait Emma Lohoues. « Emma n’est pas plus belle que moi, car je travaille dur pour obtenir ce que j’ai. Emma s’implique dans diverses affaires, mais je ne m’engage pas dans de telles pratiques (…). Emma ne pourrait pas être associée à quelqu’un comme toi (Peter 007). Elle continuera à mentir sur sa vie, elle est la maîtresse de plusieurs hommes (…). Quand on me compare à Emma, je ressens de la fierté (…). Emma m’envie et veut m’imiter« , avait affirmé Emmanuelle Keita.

Ces déclarations avaient suscité un torrent de réactions, au point de provoquer une vive réponse d’Emma Lohoues elle-même.

