« Elle a été un pilier de mon ascension », A’salfo rend un bel hommage à son épouse Hélène

Classé aujourd’hui dans le cercle restreint des artistes ivoiriens les plus influents de tous les temps, A’salfo ne rate jamais l’occasion de se confier sur ses débuts. Au détour d’une récente entrevue, le leader du légendaire groupe ivoirien Magic System a évoqué le rôle de son épouse dans la réussite de sa carrière.

Depuis quelques jours, une ancienne et étrange photo du chanteur ivoirien A’salfo fait le chou gras des réseaux sociaux. L’image devenue virale sur la toile suscite beaucoup de réactions à cause du grand fossé qui s’observe entre celui qui se trouve sur la photo, et l’actuel lead vocal du groupe Magic System considéré aujourd’hui comme une figure de proue de la culture ivoirienene.

Invité à se prononcer sur cette image à polémique, A’salfo a profité pour rendre hommage à sa petite famille notamment son épouse qui a joué un rôle prépondérant dans la réussite de sa carrière. Il raconte comment ses enfants étaient sceptiques à l’égard de leur père sur cette photo, mais leur rappelle d’être fiers de leur mère qui l’a soutenu dans les moments difficiles.

« Cette photo, mes propes enfants ont refusé de croire que c’est leur papa, je leur dis, c’est votre papa, c’est pour cela, vous devez être fières de votre maman, parce que c’était pas évident. Moi, je me met à la place de ma femme, et je me demande comment est-ce qu’on peut espérer un avenir avec quelqu’un comme cela, mais elle a cru parce que l’amour a des raisons qu’ignore la vraie raison. Même aujourd’hui, elle ne m’a pas encore dit, pourquoi elle m’a suivi dans ces moments mais une chose est sûre, elle a été un pilier de mon ascension« , a-t-il indiqué avant de saluer la témérité et la détermination de son épouse.

Selon A’salfo, tout homme a besoin forcément d’une femme capable de l’aider à atteindre ses objectifs. » Je suis fier de dire, qu’elle était parmi les plus belles femmes de ma commune et c’est moi qu’elle a choisi. La nature n’était pas contre moi, c’est le temps qui était contre moi’, a-t-il conclu.