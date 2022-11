« Elle a été sacrifiée », Kanye West fait de troublantes révélations sur le décès de sa mère

Après le scandale provoqué par ses commentaires jugés antisémites le mois dernier, Kanye West vient encore de faire parler de lui. Dans une nouvelle interview, le rappeur a évoqué le décès de sa mort, et accuse Hollywood d’avoir orchestré ce plan dans le but de le contrôler.

Kanye West ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de dire ce qu’il pense. Après la polémique à propos du t-shirt « White Lives Matter », les propos antisémites qui lui ont coûté sa fortune et le manque de respect à la mémoire de Georges Floyd, la rappeur vient encore de faire une nouvelle sortie très remarquable.

Dans une nouvelle déclaration partagée par The Shade Room, Ye a affirmé que la mort de sa mère, Donda West, faisait partie d’un plan bien plus large perpétré par la grande firme du cinéma, Hollywood dans le but de le contrôler.

« Ma maman n’est pas là. Ma maman a été sacrifiée. Michael Jordan, et lui ? Son papa, non ? Bill Cosby, son fils. Dr Dre, son fils. À Hollywood, beaucoup de gens sont portés disparus. On dirait que ça pourrait être beaucoup de ça, pour contrôler, traumatiser« , a déclaré l’ex de Kim Kardashian.

« Ils veulent monétiser et traumatiser et Dieu m’aime, ils m’ont frappé, Gap, adidas, ils m’ont enlevé tout ça. Pourtant, Forbes, qui me déteste, n’est-ce pas, a dû écrire, une valeur nette de 400 millions de dollars. Jésus est roi. Dieu m’aime« , a ajouté le rappeur.

Ye a également évoqué d’autres célébrités noires, comme Shaquille O’Neal qui a condamné son comportement récemment au milieu du sandale du mois dernier. « Ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Shaq. Ils peuvent contrôler Chalrles Barkley. Ils peuvent contrôler LeBron James. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé. Mais ils ne peuvent pas me contrôler. Vous voyez, je dirai les noms de tout le monde », a-t-il promis.

Pour rappel, cette nouvelle interview intervient une semaine après que le rappeur a annoncé que ce mois de novembre sera consacré à un jeûne de 30 jours « sans p0rn0, s3xe et alcool ».