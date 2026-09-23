Éliminatoires CAN 2027 : avec le Bénin, Olaïtan renvoie la pression au Burkina Faso

Junior Olaïtan estime que le Burkina Faso portera la pression lors de son duel contre le Bénin, vendredi 25 septembre à 19 h GMT au stade du 4-Août de Ouagadougou. Cette rencontre ouvrira le groupe F des éliminatoires de la CAN 2027 pour les deux sélections.

« C’est eux qui ont la pression. Nous, on va faire notre job », a déclaré le milieu béninois après l’entraînement des Guépards, mardi 22 septembre à Abidjan. Il a appelé ses partenaires à jouer avec patience, tout en affirmant que l’objectif restait de ramener les trois points.

Olaïtan a également évoqué une précédente défaite 3-0 face aux Étalons. Selon lui, le staff et les joueurs doivent revoir les images de ce revers afin d’identifier les erreurs à ne pas répéter. Le Bénin a préparé ce déplacement à Cocody avant de rallier Ouagadougou.

La CAF confirme que ce match lance une campagne de six rencontres dans le groupe F. Le capitaine Steve Mounié, blessé, et le défenseur Olivier Verdon, suspendu, manqueront ce premier rendez-vous. L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan dirigera la rencontre. Les Guépards recevront ensuite la Mauritanie le 29 septembre à Abidjan.