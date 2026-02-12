Électricité au Bénin: le gouvernement attribue les coupures récentes à des contraintes techniques régionales

Le Bénin dispose aujourd’hui de capacités de production électrique jugées suffisantes pour couvrir une part importante de ses besoins, grâce aux infrastructures récemment mises en service.

Le Bénin dispose aujourd’hui de capacités de production électrique jugées suffisantes pour couvrir une part importante de ses besoins, grâce aux infrastructures récemment mises en service.

C’est sur ce constat que le ministre conseiller Janvier Yahouedehou s’est appuyé pour expliquer les perturbations observées ces derniers jours dans la fourniture de l’énergie électrique.

Selon lui, les investissements réalisés ces dernières années ont profondément modifié le paysage énergétique national.

La centrale de Maria Gléta assure à elle seule une production estimée à 127 mégawatts, tandis que celle de Pobè, récemment inaugurée, peut fournir environ 75 mégawatts supplémentaires. Ces installations ont permis au pays de réduire significativement sa dépendance vis-à-vis des importations d’électricité, autrefois indispensables pour compléter la production nationale.

Toutefois, la demande en énergie continue de progresser. Les besoins actuels du Bénin sont évalués à près de 380 mégawatts. Pour combler cet écart, le pays recourt encore, de manière ponctuelle, à des apports extérieurs, notamment en provenance du Nigeria et via la Communauté Électrique du Bénin.

Or, une panne majeure survenue récemment au Nigeria a entraîné une baisse temporaire de ces approvisionnements, provoquant des interruptions dans l’alimentation du réseau national.

Le ministre conseiller a tenu à préciser que ces coupures ne relèvent pas d’une politique de délestage. Selon lui, ce mécanisme n’est plus d’actualité au Bénin, qui bénéficie désormais d’une alimentation électrique globalement continue.

Quid des interruptions énergétiques ?

Les interruptions observées seraient plutôt exceptionnelles et liées à des incidents techniques, dans un contexte où les usagers se sont habitués à une meilleure stabilité du service. Il se veut rassurant, estimant que la situation devrait se normaliser dans un délai court.

Dans le même esprit, la Société béninoise de production d’électricité et la Société béninoise d’énergie électrique ont publié, le 10 février 2026, un communiqué conjoint pour éclairer les consommateurs. Les deux structures confirment que des perturbations sont constatées depuis plusieurs semaines sur l’ensemble du territoire national.

Elles expliquent ces difficultés par des contraintes techniques affectant les interconnexions électriques régionales, lesquelles influencent temporairement l’équilibre et la stabilité du réseau béninois.

Tout en présentant leurs excuses aux populations et aux acteurs économiques pour les désagréments subis, la SBPE et la SBEE assurent que des mesures techniques appropriées sont en cours de mise en œuvre afin de rétablir progressivement une fourniture d’électricité plus stable et plus fiable.

Elles appellent les usagers à la patience, réaffirmant leur engagement à sécuriser durablement l’approvisionnement énergétique du pays.