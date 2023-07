Élections locales 2023 en Côte d’Ivoire : la période de réception des dossiers de candidatures prorogée

- Publicité-

Au cours d’un point de presse qu’il a animé ce mercredi 19 juillet 2023, Émile Ebrottié, porte-parole de la Commission Électorale Indépendante (CEI), a déclaré : »La période de réception des dossiers de candidatures pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 02 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée, exceptionnellement, jusqu’au dimanche 23 juillet 2023 inclus. »

Selon le représentant de la CEI, ce report est dû à une réunion organisée par son institution et les partis et organisations politiques à Abidjan le samedi 15 juillet 2023, dans le cadre de l’Opération de Révision de la Liste Électorale, dans le but de discuter des inquiétudes exprimées par certains d’entre eux. »Les partis et groupements politiques ont souhaité la prorogation de la période de réception des dossiers de candidatures pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 02 septembre 2023. Cette demande a été réitérée par plusieurs correspondances en date du lundi 17 juillet 2023, adressées au Président de la Commission Electorale Indépendante. », a-t-il confié.

»La Commission Élection Indépendante sait pouvoir compter sur le sens de la responsabilité et du civisme de tous et de toutes pour la bonne conduite de cette étape indispensable à l’organisation des scrutins du 02 septembre 2023. », a-t-il conclu.