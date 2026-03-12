Élections législatives du 11 janvier 2026: la Cour constitutionnelle fait le point à Agoué

Un séminaire d’évaluation consacré aux élections législatives du 11 janvier dernier s’est achevé ce mercredi 11 mars 2026 à Agoué, dans la commune de Grand-Popo.

La cérémonie de clôture a été présidée par Mathieu Adjovi, conseiller à la Cour constitutionnelle du Bénin, représentant le président de l’institution, Cossi Dorothé Sossa, empêché.

Pendant trois jours, conseillers, cadres administratifs et rapporteurs adjoints de la haute juridiction ont passé au crible le déroulement du scrutin législatif.

Les travaux ont permis d’identifier les acquis du processus électoral, mais également les insuffisances observées, dans l’optique d’une meilleure préparation de la prochaine élection présidentielle.

Les participants ont examiné l’ensemble des phases liées à l’organisation, au suivi et à la gestion du contentieux électoral. Ces échanges ont débouché sur l’élaboration d’un rapport général, présenté par le docteur Issaou Soumanou et Mme Mathilde Aballo, sous la modération du secrétaire général de l’institution, le Dr Romuald Irotori.

Le document, enrichi par les contributions des participants, a été salué pour la rigueur de ses analyses et la pertinence des données recueillies.

À la clôture des travaux, Mathieu Adjovi a transmis les excuses du président de la Cour constitutionnelle et remercié les participants pour la qualité des débats.

Il a estimé que les objectifs assignés au séminaire ont été atteints, tout en soulignant l’importance de traduire les recommandations formulées en actions concrètes, en vue d’améliorer l’organisation de la prochaine présidentielle.

S’exprimant au nom des participants, le secrétaire général Romuald Irotori a exprimé sa reconnaissance aux membres de la Cour pour leur contribution aux communications et aux échanges. Il a également salué l’apport des rapporteurs adjoints dans la production intellectuelle issue des travaux.

Il a enfin annoncé la tenue, dès le lendemain, d’un atelier dédié à la formation des formateurs des délégués électoraux. Cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs appelés à intervenir sur le terrain lors des prochaines échéances électorales.

À l’issue de ce séminaire, les analyses et recommandations formulées constituent désormais une base de travail destinée à renforcer la transparence, l’efficacité et la crédibilité des futurs processus électoraux au Bénin.