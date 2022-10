Elections générales au Lesotho: la commission électorale proclame les résultats définitifs

Les résultats des élections générales sont connus au Lesotho. Selon les chiffres annoncés par la commission électorale, le nouveau parti RFP trône en tête, mais sans majorité absolue.

Candidat surprise, le millionnaire Sam Matekane, 64 ans, qui a fait fortune dans les mines de diamants, obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement du Lesotho, mais pas la majorité absolue, a annoncé lundi la commission électorale, selon les résultats définitifs.

Son mouvement créé juste six mois avant le scrutin de vendredi, baptisé Révolution pour la prospérité (RFP), a remporté 56 sièges sur 120 au total. Les deux autres partis qui dominaient le paysage politique jusqu’ici, le Congrès démocratique (DC) et la Convention de tous les Basotho (ABC), ont obtenu respectivement 29 et 8 sièges.

Une élection pacifique et transparente

Dans un communiqué ce lundi, le Royaume-Uni a salué le déroulement des élections générales tenues au Royaume du Lesotho. Les observateurs du Royaume-Uni ont identifié une élection pacifique et bien gérée ainsi qu’un petit nombre de préoccupations liées à la confusion entourant la liste électorale.

La Mission d’observation du Royaume-Uni a constaté un déroulement calme et pacifique dans tous les bureaux de vote qu’elle a visités tout au long de la journée des élections. « Le processus de vote a parfois été long, certains électeurs devant attendre plusieurs heures pour voter, mais cela n’a entraîné aucun incident lors de l’observation », peut-on lire dans le communiqué.

« Le processus de vote a été observé comme transparent avec des processus et des procédures tels que décrits dans la constitution du Royaume du Lesotho suivis dans les bureaux de vote observés par la Mission ».

Des préoccupations ont été soulevées concernant un petit nombre de cas de confusion pour des noms individuels sur les listes électorales. La Mission a noté l’existence de tels cas, qui ont pu conduire à la privation du droit de vote de certains électeurs.