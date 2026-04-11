Élection présidentielle au Bénin: le message de la CENA pour un scrutin apaisé

À la veille de l’élection présidentielle du dimanche 12 avril 2026, le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, s’est adressé à la Nation pour marquer la clôture de la campagne électorale et rappeler les enjeux du scrutin.

Dans son allocution, il a souligné que le temps du débat politique cède désormais la place à celui de la conscience individuelle. Selon lui, cette phase décisive appelle chaque citoyen à exercer son droit de vote dans le calme, la responsabilité et le respect des valeurs républicaines.

Le président de la CENA a insisté sur la portée historique du rendez-vous électoral, rappelant que des millions de Béninoises et de Béninois sont appelés aux urnes pour accomplir un acte civique majeur. Il a présenté le vote non comme une simple formalité administrative, mais comme l’expression concrète de la souveraineté populaire et de l’attachement à la démocratie.

Revenant sur le rôle de l’institution qu’il dirige, la Commission électorale nationale autonome a réaffirmé sa neutralité et son engagement en faveur de la transparence. Il a assuré que toutes les dispositions techniques et humaines ont été prises pour garantir un scrutin crédible, avec un matériel électoral déjà déployé et des agents formés aux exigences d’impartialité et de rigueur.

Le président de la CENA a également salué l’implication des institutions de la République, des formations politiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile, dont la contribution a permis de consolider le processus électoral.

S’adressant aux agents électoraux, il les a exhortés à faire preuve de professionnalisme et d’intégrité, rappelant que leur rôle est déterminant pour préserver la confiance des citoyens dans le système démocratique. Il a enfin invité l’ensemble des électeurs à adopter une attitude respectueuse et responsable, avec une attention particulière portée aux personnes âgées, aux femmes et aux citoyens les plus vulnérables.

À travers ce message, la CENA entend placer le scrutin du 12 avril 2026 sous le signe de la sérénité, de la maturité démocratique et du respect de la volonté populaire, dans l’intérêt supérieur de la République du Bénin.