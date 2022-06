Elastique : son port au poignet est un danger insoupçonné

Porter machinalement un élastique à cheveux autour du poignet peut paraitre anodin, mais en réalité le laisser ainsi trop longtemps, peut s’avérer très dangereux pour la santé. Découvrez les répercussions que cela peut causer dans cet article.

Vous avez peut-être déjà vu des marques sur votre peau après avoir porté un élastique à cheveux autour de votre poignet toute une journée ou toute une nuit. En général, cette manière de garder son accessoire à portée de main est inoffensive, mais il est tout de même conseillé d’éviter de trop le serrer. Voici les risques que vous courez si continuez avec cette pratique.

L’altération de la circulation sanguine

Si votre poignet devient blanc ou froid autour de l’élastique, c’est un indicateur que le sang ne parvient plus à circuler comme il le devrait. Il faut alors retirer l’élastique au plus vite de votre poignet. Toute marque devrait disparaître rapidement, en quelques minutes dans la plupart des cas.

A en croire la neurologue Huma Sheikh, de l’institut Neurology Medicine à New York, le fait de porter quelque chose de serré au poignet peut avoir des conséquences néfastes. « Il y a beaucoup de veines et de nerfs qui circulent autour de la zone du poignet », décrit-elle.

Selon le degré de serrage de l’élastique, les veines, tendons et nerfs qui se trouvent dans cette zone peuvent être comprimés. La circulation sanguine pourrait être alors altérée et d’autres risques seraient encourus « Cela engendrera un afflux de sang plus faible dans le muscle et une tétanie du nerf environnant, ce qui peut provoquer des lésions nerveuses », ajoute Huma Sheikh. Vous allez rapidement ressentir des picotements ou des engourdissements dans la zone située sous le nerf, ainsi qu’une douleur. Si l’on retire rapidement l’élastique et que la circulation du sang se rétablit, il n’y a généralement pas de dommages durables.

Des conséquences sur le système nerveux à long terme

Un risque d’allergie de la peau

Selon la matière à partir de laquelle il est fabriqué, l’élastique peut également provoquer des allergies cutanées. Effectivement, le caoutchouc, le nickel, les colorants sont autant de substances allergisantes qui peuvent impacter l’état de notre peau.

Une dermatologue, Rina Allawh, décrit précisément les signes qui devraient nous alerter : « Ces réactions ressemblent à une éruption cutanée rosâtre, écailleuse et peuvent laisser des traces résiduelles de la couleur de votre élastique. »