Adhésion de 06 nouveaux membres au BRICS: un front élargi contre le dollar

Les BRICS, un acronyme désignant initialement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ont récemment tenu leur 15e sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette réunion a marqué une étape cruciale dans l’évolution de ce groupe, avec l’annonce de l’adhésion de six nouveaux membres : l’Argentine, l’Éthiopie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Iran. Cette expansion représente non seulement une affirmation de la puissance et de l’attractivité des BRICS, mais aussi une tentative de réaffirmer le groupe comme une alternative viable au G7.

L’élargissement des BRICS pose un défi majeur pour le groupe. Avec des économies, des régimes politiques et des statuts diplomatiques si divers, l’intégration de nouveaux membres pourrait potentiellement diluer l’identité et la cohésion du groupe. Cependant, cet élargissement est également une opportunité qui mérite d’être explorée plus en détail.

En effet, le renforcement de la démographie du groupe avec l’ajout de nouveaux membres est indéniable. Les BRICS représentent désormais plus de 40% de la population mondiale, ce qui en fait une force significative à prendre en compte sur la scène internationale. Cette diversité démographique offre également une base solide pour la coopération économique et commerciale entre les pays membres, permettant ainsi de stimuler la croissance globale.

De plus, l’ajout de pays pétroliers et gaziers renforce la capacité des BRICS à influencer l’économie mondiale, en particulier dans le domaine de l’énergie. Les ressources énergétiques abondantes de ces pays pourraient permettre une plus grande indépendance énergétique pour le groupe, tout en créant de nouvelles opportunités de partenariats commerciaux dans le secteur des ressources naturelles.

Néanmoins, il convient de souligner que l’élargissement des BRICS nécessite une réflexion approfondie et une gestion prudente. Il est vital de garantir que les nouveaux membres partagent les valeurs fondamentales et les objectifs communs du groupe. Une coordination étroite et des mécanismes de prise de décision efficaces devront être mis en place pour assurer que les nouvelles voix soient entendues tout en préservant la stabilité et l’efficacité opérationnelle du groupe.

Vers la Dédollarisation de l’Économie Internationale

Un des objectifs clés de l’élargissement des BRICS est de travailler à la dédollarisation de l’économie internationale. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont établi des relations commerciales avec l’Inde où le pétrole est acheté en roupies. De même, la Chine achète du pétrole en Arabie saoudite avec sa propre monnaie nationale.

Ces mouvements montrent une tendance croissante à s’éloigner du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, renforçant ainsi l’autonomie économique des BRICS.

Avec cet élargissement, les BRICS se positionnent de plus en plus comme une alternative au G7. Bien que certains membres des BRICS entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, ils cherchent à diversifier leurs alliances et à ne pas être prisonniers d’une relation bilatérale exclusive avec les États-Unis.

L’adhésion de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, par exemple, montre une volonté de diversifier la diplomatie au-delà des relations traditionnelles avec l’Occident.