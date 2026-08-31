Le maïs en passe de détrôner le blé comme première céréale importée en Égypte

L’Égypte devrait importer 13,2 millions de tonnes de maïs au cours de la campagne 2026/2027, contre 13 millions de tonnes de blé, selon les dernières données de l’USDA publiées en août et relayées par l’Agence Ecofin. Si ces projections se confirment, le maïs deviendrait pour la première fois la première céréale importée par le pays, historiquement premier importateur mondial de blé.

Le blé reste la principale denrée consommée en Égypte et le pays est connu pour ses achats records de cette céréale sur le marché mondial. Mais la dépendance du pays vis-à-vis des importations de maïs gagne du terrain d’année en année, portée par la demande de l’industrie animale.

L’aviculture et l’aquaculture représentent plus de 85 % de la consommation totale de maïs en Égypte, dont la production locale ne couvre qu’environ un tiers des besoins. Le reste doit être importé pour approvisionner les filières avicole et piscicole en pleine expansion.

Cette expansion s’appuie sur des investissements privés massifs : le pays a produit 1,92 milliard de poulets et 16 milliards d’œufs en 2025, contre 1,4 milliard de volailles et 14 milliards d’œufs avant 2023, selon les chiffres cités par l’Agence Ecofin.

Des importations de maïs en hausse continue depuis 2022

Depuis la campagne 2022/2023, l’Égypte a plus que doublé ses achats de maïs à l’étranger. Pour 2026/2027, les importations de la céréale devraient encore progresser de 700 000 tonnes par rapport à la campagne précédente, pour atteindre 13,2 millions de tonnes, tandis que les importations de blé refluent.

L’Égypte parmi les tout premiers importateurs mondiaux

Avec ces volumes, l’Égypte conforterait sa place de cinquième importateur mondial de maïs, derrière le Mexique, l’Union européenne, le Vietnam et le Japon.