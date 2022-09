Égypte: le célèbre chef spirituel des Frères musulmans, Yousif Al Qaradawy, est décédé

Considéré comme le chef spirituel des Frères musulmans panarabes et qui a longtemps prôné les attentats-suicides contre les Israéliens, le prédicateur Youssef Al-Qaradawi est décédé, ce lundi 26 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.

Le Cheikh Youssef al Qaradawi est mort ! l’ancien président de la Fédération mondiale des érudits musulmans est décédé, ce matin, à l’âge de 96 ans. Né le 9 septembre 1926, le défunt est un théologien, prédicateur et universitaire qatarien d’origine égyptienne. Fondateur et doyen de la première université des études et sciences islamiques au Qatar en 1977, il est également président de l’Union internationale des savants musulmans, membre du Conseil européen de la fatwa et président d’Union of Good.

Youssef al-Qaradawi est mort au Qatar, où il vivait en exil après le renversement par l’armée d’un gouvernement dirigé par les Frères musulmans en Égypte en 2013. Il avait alors été jugé et condamné à mort par contumace.

Al-Qaradawi a longtemps été proche du groupe terroriste Hamas, qui dirige la bande de Gaza, et qui est une branche palestinienne des Frères musulmans. Le Hamas a mené une campagne incessante d’attentats-suicides contre Israël au début des années 2000 qui a bénéficié d’une certaine légitimité musulmane grâce à Al-Qaradawi. En 2004, il a donné une interview à la BBC justifiant le terrorisme palestinien et les meurtres de femmes et d’enfants israéliens.