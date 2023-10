Egypte: la liste des Pharaons face à l’Afrique du Sud et contre l’Algérie

Le sélectionneur de l’Egypte, Rui Vitoria, a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement d’octobre 2023. Les Pharaons affronteront la Zambie et l’Algérie.

L’Egypte va livrer deux rencontres amicales lors de la fenêtre internationale d’octobre. Les Pharaons affronteront respectivement la Zambie et l’Algérie les 12 et 16 de ce mois, au stade Hazza bin Zayed d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Deux rendez-vous importants pour l’équipe magrébine, entrant dans le cadre de la préparation de la CAN 2023 prévue en début d’année prochaine en Côte d’Ivoire et des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 le mois prochain.

« Le match contre la Tunisie n’a pas été mon plus fort avec les Pharaons. Car, j’ai déjà affronté la Belgique. Les matchs entre la Zambie et l’Algérie constituent un test important pour les joueurs qui souhaitent disputer deux confrontations fortes en 72 heures », a déclaré Rui Vitoria, relayé par le compte X de la Fédération égyptienne de football.

« Nous sommes toujours à la recherche d’amitiés solides en vue de la préparation des nations africaines et des éliminatoires de la Coupe du monde. Mon contrat avec l’équipe nationale égyptienne se poursuit jusqu’en 2026 et mon objectif est de me qualifier pour la Coupe du monde », a ajouté le technicien portugais.

Pour cette double confrontation, le coach de l’Égypte a fait appel à un groupe de 25 joueurs. Le capitaine des Pharaons et attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, fait bien évidemment partie du groupe. On note également la présence d’El Neny et de Trezeguet qui signent leur retour dans l’effectif.

La liste de l’Egypte: