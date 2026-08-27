Égypte : la ligne 4 du métro du Caire avance, l’UNESCO demande des études patrimoniales supplémentaires

La ligne 4 du métro du Caire continue d’avancer avec une première phase de 19 km et 17 stations entre Hadayeq Al-Ashgar et Al-Fustat. Le projet doit relier des zones denses du Caire et de Gizeh tout en assurant des correspondances avec les lignes 1 et 2.

Cette première phase doit desservir notamment Haram, Faisal, Omraneya et Giza, ainsi que renforcer la liaison avec le Grand Egyptian Museum et les quartiers historiques de la capitale égyptienne.

Le ministère égyptien de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale a annoncé en septembre 2025 la signature avec le Japon de la quatrième tranche de financement de cette section.

Le 4 janvier 2026, le ministre égyptien des Transports a indiqué que les travaux de voie avaient commencé à Hadayek El-Ashgar et que quatre tunneliers étaient engagés sur la première section.

Le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a relevé en 2026 la remise d’une étude d’impact patrimonial pour les lignes 4 et 6 et a demandé, avec l’ICOMOS, des analyses supplémentaires avant toute décision irréversible, notamment pour une future station à Al Azhar Park. Une fois achevée, la ligne 4 est annoncée à environ 1,5 million de passagers par jour.