Égypte : la BERD prévoit de mobiliser 192 millions de dollars pour un parc éolien de 900 MW

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prévoit de mobiliser 192 millions de dollars en faveur d’un projet éolien de 900 mégawatts (MW) en Égypte. L’initiative s’inscrit dans la stratégie du pays visant à accélérer le développement des énergies renouvelables et à attirer davantage de capitaux privés.

La BERD a annoncé, le 14 août, son intention de contribuer au financement de ce projet, dont les modalités détaillées et le calendrier de réalisation n’ont pas été précisés dans les informations disponibles. La banque n’a pas indiqué si les 192 millions de dollars correspondront à un financement direct, à des prêts syndiqués ou à une mobilisation de ressources auprès d’autres investisseurs.

Avec une capacité prévue de 900 MW, le parc renforcerait l’offre d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans un pays encore largement dépendant du gaz naturel. Le projet doit être porté dans le cadre d’un partenariat associant le secteur privé et des acteurs étrangers du secteur de l’énergie.

Un objectif de 42 % d’énergies renouvelables en 2030

L’Égypte ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique à 42 % d’ici 2030, puis à 60 % à l’horizon 2040. Pour atteindre ces objectifs, Le Caire mise sur l’essor de l’éolien et du solaire, ainsi que sur des investissements privés destinés à accroître rapidement les capacités de production.

La BERD fait partie des institutions internationales engagées dans le financement de la transition énergétique égyptienne. Son intervention vise notamment à faciliter la mobilisation de capitaux supplémentaires pour des infrastructures considérées comme prioritaires, tout en soutenant la diversification du mix électrique du pays.

Le montant annoncé reste inférieur au coût total attendu d’un projet éolien de cette taille. Le financement global, la structure de l’actionnariat, le site d’implantation et la date de mise en service n’ont toutefois pas encore été communiqués.