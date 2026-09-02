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Égypte : en quête d’une mine d’or, Aton annonce un financement de 30 millions USD

La société minière junior Aton Resources, cotée à la Bourse canadienne TSX Venture, a annoncé mardi 1er septembre avoir conclu un accord de financement pouvant atteindre 30 millions de dollars américains avec son principal actionnaire, la société estonienne Moonrider. Ces fonds doivent soutenir la poursuite des travaux d’exploration et de développement du projet aurifère Hamama, en Égypte.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Égypte : en quête d’une mine d’or, Aton annonce un financement de 30 millions USD
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Il s’agit d’un prêt non convertible, prélevable en une ou plusieurs tranches, dont l’échéance est fixée au 1er septembre 2028.

Le gisement Hamama doit être le premier développé au sein de la concession Abu Marawat, qui contient 137 000 onces d’or en ressources indiquées et 341 000 onces en ressources présumées. Aton vise un démarrage de la production en 2027, sous réserve de l’achèvement des travaux techniques, de l’obtention des autorisations réglementaires et de la sécurisation du financement.

Le secteur minier égyptien, qui ne contribue actuellement qu’à moins de 1 % du produit intérieur brut du pays, fait l’objet de réformes destinées à attirer davantage d’investisseurs. Le gouvernement égyptien vise une contribution du secteur comprise entre 5 et 6 % du PIB d’ici 2030.

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