EdF: Kylian Mbappé capitaine, la réaction d’Olivier Giroud

Présent sur les antennes d’Europe 1 ce mardi soir, Olivier Giroud a évoqué plusieurs actualités de l’équipe de France. L’attaquant du Milan AC a notamment félicité Kylian Mbappé, qui porte désormais le brassard de capitaine chez les Bleus.

Depuis hier mardi, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a officiellement annoncé la nouvelle au micro de Téléfoot. « Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le sujet, mardi soir sur les antennes d’Europe 1, Olivier Giroud s’est montré enthousiasmé et ravi pour son jeune coéquipier. «Je suis content pour lui. Il fait le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération. Je lui souhaite de prendre du plaisir, de guider justement cette nouvelle génération. Il a montré que c’était un leader. Ça va lui donner plus de responsabilités mais il aime ça. Il sera différent d’Hugo (Lloris, ndlr)», a expliqué l’attaquant de 36 ans, qui aurait également pu hériter du brassard.

Kylian Mbappé portera officiellement le brassard de l’équipe de France, pour la première fois, le vendredi prochain, lors de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Les Bleus seront alors opposés aux Pays-Bas, dans le choc du groupe B. Toujours dans le cadre de ces qualifications, les Bleus se déplaceront trois plus tard en Irlande lors de la deuxième journée.