Eddy Snelders condamné à 18 mois de prison ferme pour voyeurisme et agression sexuelle sur mineure

Eddy Snelders , ancien milieu de terrain belge devenu commentateur sportif, a été définitivement condamné ce 12 février par le tribunal correctionnel d’Anvers pour des faits de voyeurisme, d’exhibitionnisme et d’agression sexuelle . Âgé de 66 ans, l’ex-joueur, passé par plusieurs clubs belges et intégré à l’équipe nationale en 1981, écope d’une peine de cinq ans de prison dont 18 mois ferme , peine confirmée en appel alors qu’il était absent au prononcé du jugement.

Retiré des terrains depuis 1997 et ancien visage des commentaires sportifs, Snelders était déjà sorti de l’actualité médiatique avant que l’affaire ne ressurgisse. La condamnation fait suite à des faits révélés lors d’investigations et d’une première audience au cours de laquelle plusieurs victimes ont témoigné, parmi lesquelles sa voisine et son ex-belle-fille, alors mineure au moment des faits.

La plainte de la voisine a déclenché l’enquête. Au terme de perquisitions menées au domicile du prévenu, les enquêteurs ont saisi du matériel informatique dont l’analyse a permis d’établir l’existence d’une importante collection d’images et de vidéos. Selon les éléments communiqués au tribunal, 73 victimes différentes figuraient dans ces fichiers, 58 d’entre elles ayant été identifiées.

Eddy Snelders : quels sont les faits reprochés à l’ancien Diable Rouge ?

Lors du premier procès, plusieurs victimes ont pris la parole à la barre pour détailler les comportements reprochés à Snelders. L’avocate de son ex-belle-fille a mis en avant un abus de confiance caractérisé, la jeune femme ayant considéré l’ancien joueur comme un « deuxième papa ». Me Cop a indiqué que la victime avait été filmée à son insu, notamment dans sa chambre, lieu qualifié de « jardin secret », et qu’elle ignore encore l’étendue exacte des images réalisées : « les caméras s’actionnaient dès qu’il y avait un mouvement », a-t-elle déclaré.

La voisine, à l’origine de la plainte, a décrit des faits d’exhibitionnisme : l’ancien footballeur se serait masturbé à plusieurs reprises devant elle et ses filles, selon son témoignage. Ces déclarations ont conduit à l’ouverture d’une instruction et aux perquisitions qui ont révélé le corpus de fichiers compromettants.

Les pièces saisies ont ainsi permis aux enquêteurs d’identifier 58 personnes parmi les 73 victimes dont les images ont été retrouvées. Les chefs retenus à l’encontre de Snelders — voyeurisme, exhibitionnisme et agression sexuelle — ont été confirmés par la cour d’appel qui a maintenu la peine prononcée en première instance.

