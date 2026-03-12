Eddy Mitchel critique l’hommage d’Anne Hidalgo à Johnny Hallyday

Eddy Mitchell a de nouveau fait parler de lui en critiquant publiquement la statue de Johnny Hallyday inaugurée à Paris en 2021, estimant que l’œuvre « n’évoque rien ». Présent lors de la cérémonie aux côtés de Laeticia Hallyday et d’Anne Hidalgo, le chanteur, figure historique du rock français, a livré au Parisien des déclarations franches qui relancent le débat sur la représentation et les hommages publics rendus aux artistes disparus.

Eddy Mitchell a de nouveau fait parler de lui en critiquant publiquement la statue de Johnny Hallyday inaugurée à Paris en 2021, estimant que l’œuvre « n’évoque rien ». Présent lors de la cérémonie aux côtés de Laeticia Hallyday et d’Anne Hidalgo, le chanteur, figure historique du rock français, a livré au Parisien des déclarations franches qui relancent le débat sur la représentation et les hommages publics rendus aux artistes disparus.

Icône des années 1960 avec le groupe Les Chaussettes Noires, puis auteur-interprète reconnu pour des titres tels que Couleur menthe à l’eau, Eddy Mitchell s’est imposé comme une voix majeure du rock et du blues en France. Son parcours, marqué par la longévité et un style singulier, le place parmi les personnalités qui incarnent une partie de l’histoire populaire musicale hexagonale. Sa réputation de franc-parler est régulièrement soulignée dans la presse et lors de ses interventions publiques.

Au-delà de son parcours artistique, Eddy Mitchell a entretenu une relation d’amitié de longue date avec Johnny Hallyday. Lors de différents entretiens il s’est parfois livré sur des aspects personnels, évoquant notamment, selon des articles précédents, sa consommation d’alcool. Ses propos récents à propos de la statue s’inscrivent dans cette logique d’expression directe qui le caractérise.

Publicité

Eddy Mitchell critique la statue de Johnny Hallyday et adresse une pique à Anne Hidalgo

Lors de l’inauguration de la statue du Taulier en 2021, la présence de personnalités et de proches a suscité des réactions contrastées. Si certains visiteurs ont vu dans l’initiative un moyen de perpétuer la mémoire de Johnny Hallyday, d’autres ont été plus réservés. Interrogé par Le Parisien, Eddy Mitchell a résumé son ressenti en des termes sans ambiguïté : “Cela n’évoque rien, ce n’est pas Johnny. Je ne suis pas dans leurs têtes, mais je ne pense pas que les fans soient ravis de ça.”

Il a également exprimé son antipathie pour ce type de monuments en termes crus, déclarant : “De toute façon, je n’aime pas les places qui commémorent ni les statues, les pigeons chient dessus.” Le chanteur n’a pas limité sa critique à l’esthétique : il a profité de l’occasion pour adresser une remarque à Anne Hidalgo, alors maire de Paris et soutenante du projet, en lançant sur un ton ironique : “C’est une catastrophe… Mais ça plaît à Hidalgo, ‘notre drame de Paris’, donc c’est bien !”

Sur un autre front de l’actualité parisienne, Anne Hidalgo, qui s’apprête à quitter la mairie après deux mandats, a récemment mené l’une de ses dernières inaugurations officielles en présentant une nouvelle “forêt urbaine” installée place du Colonel-Fabien, à la frontière des 10ᵉ et 19ᵉ arrondissements. Lors de cet événement, elle a exprimé son soutien au candidat de gauche Emmanuel Grégoire, déclarant : “Je pense qu’Emmanuel Grégoire va gagner”. Elle a par ailleurs critiqué sa principale adversaire, Rachida Dati, estimant que “si Rachida Dati gagnait, ce serait vraiment une régression pour Paris”.