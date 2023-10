Économie: l’Afrique du Sud va surclasser le Nigeria et l’Égypte en 2024

- Publicité-

L’Afrique du Sud est en passe de devenir une puissance économique majeure en Afrique, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI). Après avoir été dépassée en 2018, elle pourrait surpasser le Nigeria et l’Égypte en termes de croissance du PIB d’ici 2024. Toutefois, cette domination pourrait être de courte durée, car le Nigeria est susceptible de reprendre la tête en 2026, reléguant l’Afrique du Sud à la troisième place.

Le FMI projette que le PIB sud-africain s’élèvera à 401 milliards de dollars en 2024, tandis que le Nigeria et l’Égypte afficheront des PIB de 395 milliards de dollars et 358 milliards de dollars respectivement. L’avenir économique de l’Afrique du Sud semble prometteur, avec une croissance attendue de 0,9% cette année et de 1,8% en 2024. Si le pays parvient à surmonter ses défis en matière d’énergie et de logistique, et à mettre en place des réformes, il pourrait même atteindre une croissance de 2,5 à 3%.

Cependant, le Nigeria, malgré sa performance économique impressionnante depuis 2018, fait face à des défis tels que la baisse de la production pétrolière et l’inflation. De plus, sa monnaie a connu une dépréciation significative. L’Égypte, quant à elle, a vu sa monnaie se déprécier à trois reprises en 2022, en raison de turbulences boursières. La monnaie sud-africaine, le rand, a également perdu de sa valeur, bien qu’elle soit soumise à un régime de taux de change flottant.

D’autres pays africains montrent également des signes de croissance robuste. La République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire et le Rwanda sont en tête de liste, avec des taux de croissance impressionnants prévus pour 2023 et 2024. À l’inverse, la Guinée équatoriale pourrait connaître une contraction économique pendant cette période.