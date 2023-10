Drogba désigne le plus beau but de sa carrière: « C’est un geste qui, pour moi est…»

-Publicité-

Dans le podcast intitulé, « Roue Libre » de Zack Nani, Didier Drogba a fait le tour d’horizon de l’actualité du football. Et la légende ivoirienne a dévoilé son plus beau but en carrière.

De ses quelques 360 buts marqués en club et avec la sélection ivoirienne au cours de ses 20 ans de carrière, il en a un que Didier Drogba apprécie tout particulièrement. La légende ivoirienne a inscrit ce bijou lors de son premier passage glorieux à Chelsea. Il s’agit bien évidemment de sa superbe réalisation face au Bayern Munich, lors de la finale de la Ligue des Champions 2012 à Berlin.

Drogba avait égalisé dans cette rencontre dans les derniers instants de la partie. Un but qui restera gravé dans les annales de la Ligue des champions. Dans une interview avec Zack Nani, l’ancien capitaine a expliqué en détail son but qui a en partie permis à l’Ivoirien de remporter sa seule C1.

“En général, je me positionne dans cette zone, et Lampard est soit aux 16 mètres, soit au premier poteau. Donc, je savais que le ballon allait passer au-dessus de lui. Sauf que, dans la précipitation, il n’était pas exactement à sa place. Il a pris de l’élan, le ballon est arrivé vers lui, il a sauté. Je pense qu’il a dû sentir ma présence derrière lui« , a expliqué Didier Drogba dans le podcast intitulé « Roue Libre ».

L’ex-footballeur avait décoché un puissant coup de tête sur un corner de Juan Mata. Un but qui avait laissé Manuel Neuer sans réaction. « C’est un geste qui, pour moi, est facile. C’est quelque chose que je travaille depuis que j’ai 11 ans. Pour que même Manuel Neuer ne puisse pas l’arrêter… C’était tout simplement incroyable, une véritable démonstration de feu« , a ajouté l’ancienne gloire de l’OM.

