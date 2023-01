Drame de Dassa: On en sait un peu plus sur la cause de l’accident et le nombre de victimes

Dans un tragique accident de la route, un incendie s’est produit dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè, au Bénin. Les premières informations indiquent plusieurs victimes, avec un bilan provisoire d’environ une trentaine de morts. Les causes de l’accident sont encore en cours d’investigation mais selon nos sources, une crevaison serait à l’origine du drame.

🇧🇯 À Dassa, un bus de la çompagnie baobab et un camion sont entrés en collision ce jour dimanche 29 janvier 2023. 07 passagers ont pu avoir la vie sauvé. Le reste des passagers ont brûlé. pic.twitter.com/jkKjkUyIEo — Actualités229 (@actualites229) January 29, 2023

Le drame s’est produit près du siège de l’organisation caritative « SOS Village d’enfants » de Dassa Zounmè. Les équipes de secours venues bien plus tard sur les lieux n’ont pu à temps évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires. Le nombre de morts peut être estimé à une trentaine, selon les sources policières contactées par BENIN WEB TV.

« Une crevaison à l’origine du drame »

Même si pour l’instant, la cause exacte du drame n’a encore été évoquée par les autorités compétentes, un témoin de l’accident cité par le média Daabaru a indiqué que le pneu du bus côté chauffeur a éclaté, ce qui aurait causé une perte de contrôle du véhicule, qui a finalement heurté un camion transportant des oranges en sens inverse. Signalons que le bus est un véhicule de la compagnie Baobab Express et faisait la liaison Parakou-Cotonou.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et pour identifier les éventuelles responsabilités. En réponse à cet événement tragique, la direction de la compagnie de transport a annoncé une cessation des activités pendant 72 heures, à compter du lundi 30 janvier 2023. « Les activités reprendront jeudi 2 février 2023 » peut-on lire dans un communiqué de la compagnie dont BENIN WEB TV a pu prendre conaissance.

Emoi général

Cet accident de la route est une nouvelle triste page dans l’histoire de la sécurité routière au Bénin et dans la région. Sur les réseaux sociaux, c’est la grande consternation. « C’est vraiment triste ! Il faut vraiment sévir sur la limitation de vitesse ! Parce qu’en aucun cas tu roules en dessous de 30km/h en pleine ville et tu auras un dégât pareil ! Vraiment triste », indique plusieurs internautes tous meurtris. « Il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus », a indiqué le porte parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji dans un tweet. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures plus strictes pour assurer la sécurité des passagers sur les routes.

Drame de Dassa-Zoumè : Plus jamais ça !



Paix aux âmes des disparus ! Prompt rétablissement aux blessés.



Je compatis à la douleur des nombreuses familles affectées et dont certaines ne le savent peut-être pas encore. pic.twitter.com/pq4jydOVTj — Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI (@wlhoungbedji) January 29, 2023

Drame de Dassa-Zoumé et autres accidents de circulation survenus ce jour sur le territoire national :



Paix aux âmes des disparus, force et prompt rétablissement aux rescapés. Nous nous associons à l'immense chagrin et à la douleur des familles des victimes. pic.twitter.com/smQbePSxxQ — Scoutisme Béninois (@ScoutsBenin) January 29, 2023

21 rescapés

Selon le ministre de la santé, au moment où l’alerte a été donnée, 21 rescapés avaient été repérés sur les lieux. En fonction de celà, des ambulances du Zou, des Collines, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau ont été aussitôt déployés sur les lieux pour assurer le transport des rescapés vers Cotonou.

Le ministre Benjamin Hounkpatin a fait savoir qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’état des victimes. Tout est fonction de degré de brûlures. « Nous allons procéder à l’évaluation. Les équipes soignantes sont à pied d’œuvre et nous allons tout faire pour sauver l’ensemble des rescapés », a-t-il assuré au micro de la télévision nationale.

Cet accident de la route montre une fois de plus la nécessité de renforcer la sécurité routière au Bénin, afin d’éviter des drames similaires à l’avenir. Les autorités concernées doivent rapidement mener des enquêtes pour déterminer les causes de l’accident et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de futurs incidents similaires.

Nos pensées vont à toutes les familles et amis des victimes de cet accident tragique.