Drame au concert de Fally Ipupa: le chanteur visé par une plainte des familles éplorées

Après les incidents malheureux qui ont marqué le concert de Fally Ipupa au stade des martyrs ce samedi 29 octobre 2022, certaine familles éplorées ont actionné la machine judiciaire avec une plainte contre l’artiste, selon les médias locaux.

Au moins onze personnes dont deux policiers ont perdu la vie dans une bousculade lors du concert du chanteur congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de la capitale, Kinshasa ce samedi 29 octobre 2022. L’information a été confirmée par le Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, dans une déclaration officielle.

Au lendemain de ce drame qui défraie la chronique, la star congolaise a présenté ses condoléances aux familles éplorées dans un communiqué publié sur ses réseaux. Cependant, cette réaction de l’artiste qui s’est dit consterné par le drame, semble n’avoir pas convaincu tout le monde.

En effet, certains parents qui ont perdus leur fils dans cette bousculade, ont décidé de déposer une plainte contre le chanteur. » Me Tychic Fataki, un avocat conseil de la famille de Henock Mambele, qui est décédé au concert de Fally Ipupa, annonce une plainte dès ce lundi, au parquet de la Gombe, contre l’artiste pour plusieurs griefs à sa charge« , a annoncé les médias locaux.

Faut-il le rappeler, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières Daniel Aselo a promis que des sanctions seront prises à l’endroit des organisateurs de ce concert. « Ça doit cesser. L’organisateur doit être puni. Il sera recherché et sera arrêté et sanctionné. Il doit se présenter de lui-même pour s’expliquer (…) Si une grenade lacrymogène avait été lancée par la Police, on se sait pas ce qui se serait passé », a déclaré le ministre Sama Lukonde cité par Mbote.