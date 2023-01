Douleurs aux tétons : 08 raisons pouvant l’expliquer chez la femme

Les douleurs au mamelon (ou téton) sont fréquentes chez la femme. Elles sont généralement d’origine hormonale et ne doivent pas créer d’inquiétude particulière si elles restent localisées. Cependant, il est conseillé de se faire consulter. Retrouvez dans cet article, quelques causes possibles de ces douleurs.

Les douleurs mammaires sont des phénomènes fréquents, qui laissent parfois redouter un cancer du sein et peuvent, par conséquent, s’avérer très anxiogènes. Pourtant, ces douleurs sont rarement synonymes de maladies graves. Leur origine est plus volontiers hormonale, voire nerveuse ou veineuse.

Bien que des seins douloureux ne soient pas inquiétants outre mesure, il demeure important d’encourager les femmes à procéder à des examens de dépistage régulièrement pour déceler toute anomalie au plus tôt. Voici huit raisons probables pour lesquelles, vous pourrez avoir des douleurs aux tétons.

1. Symptômes prémenstruels

Ces douleurs peuvent aussi survenir pendant le cycle de la femme à l’approche des menstruations. On parle alors de douleurs ou symptômes prémenstruels. La femme peut alors avoir la sensation que ses seins sont tendus, lourds et gonflés juste avant ou au début de ses règles. Ces douleurs et cette sensibilité ne durent généralement que quelques jours, mais peuvent revenir à chaque période de règles.

2. Grossesse

Au cours du premier trimestre de la grossesse, le corps doit s’adapter à des changements ; le tissu mammaire aussi subit des modifications en raison des hormones sécrétées par la femme enceinte.

3. Allaitement

Les mamelons peuvent également être douloureux au cours de l’allaitement, notamment si la maman souffre de crevasses sur le bout des seins. La douleur mammaire est alors plus mécanique, et s’intensifie lors de la succion, lorsque le bébé pose sa bouche sur le mamelon.

4. Infection

Les tétons douloureux et sensibles ont tendance à disparaître après quelques jours si vous n’êtes pas enceinte. Cependant, s’ils ne le font pas, vos mamelons peuvent être infectés. Cela sera le plus souvent diagnostiqué comme une affection bénigne appelée « mammite péricanalaire », qui survient lorsque le mamelon devient enflammé, sensible et chaud au toucher.

Les femmes qui fument seront plus sensibles à cela car la fumée peut endommager les conduits du mamelon. Si votre médecin généraliste pense que c’est le cas, il vous orientera vers un spécialiste qui effectuera une mammographie ou une échographie.

Les infections à levures peuvent également causer des irritations, des rougeurs ou parfois des desquamations. Si cela est douloureux et provoque des picotements, cela vaut la peine de le faire vérifier.

5. L’allergie de contact

Parfois les douleurs aux tétons sont provoquées par une simple allergie de contact. C’est un phénomène qui se traduit par une réaction de la peau suite à un contact avec une matière spécifique. Ainsi, lorsque vous êtes allergique à des matières utilisées pour la fabrication de vos sous-vêtements, cela peut engendrer des douleurs et des rougeurs au niveau du téton.

On observe ce cas de figure la plupart du temps avec les soutiens-gorges en nylon ou fabriqués à base de matières synthétiques. Cette allergie peut également provoquer des démangeaisons ou des irritations en tout genre. Voilà pourquoi il est conseillé de privilégier les soutiens-gorges en coton et sans couture au niveau de la zone des mamelons.

6. Affections cutanées

Les personnes souffrant d’affections cutanées sont plus susceptibles de souffrir de douleurs aux tétons, car cela peut provoquer une inflammation de la région de l’aréole. Si vous êtes sujet à l’eczéma, à la dermatite, au psoriasis ou aux allergies générales, il y a toutes les chances que cela soit à l’origine de l’irritation de votre mamelon.

7. Partie de jambes en l’air

Il est facile de se laisser prendre par le moment, mais ayez une pensée pour vos mamelons sensibles – trop serrer ou mordre pendant les rapports sexuels les rendra douloureux. Si tel est le cas, ils guériront d’eux-mêmes… mais peut-être allez-vous-y plus facilement la prochaine fois (ou pas, c’est vous qui décidez !).

8. Cancer du sein

Ceci est très rare, mais ne doit pas être entièrement rejeté si vous vous inquiétez de la douleur aux tétons. Dans de rares circonstances, des éruptions cutanées de type eczéma autour du mamelon peuvent être un signe précancéreux de la « maladie de Paget, qui est associée au cancer du sein. Une biopsie ou une mammographie écartera toute suspicion. »