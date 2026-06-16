Dossier du commissaire Kindjanhoundé: le délibéré fixé au 13 juillet

​Le procès du policier Bignon Delcoz Kindjanhoundé entre dans sa dernière ligne droite. Après une nouvelle audience ce lundi 15 juin 2026, les juges ont décidé de mettre l’affaire en délibéré. Le verdict final sera rendu le lundi 13 juillet prochain.<

​Pour rappel, ce fonctionnaire de police, qui dirigeait le commissariat d’Abomey-Calavi, est poursuivi pour harcèlement par internet, incitation à la haine, incitation à la rébellion et détention d’arme à feu.

La justice lui reproche d’avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il apportait son soutien aux militaires impliqués dans le coup d’État déjoué contre le président Patrice Talon.

​Depuis le début, l’officier assume totalement son geste. Il ne nie pas avoir filmé et partagé la séquence. Sa défense repose plutôt sur des motivations personnelles qu’il dit avoir mûrement réfléchies.

En avril dernier, il s’était présenté à la barre sans avocat et avait remis aux juges un document écrit contenant quatre arguments pour expliquer son acte. Face au président du tribunal qui s’étonnait qu’il ait parlé en portant sa tenue officielle, le policier avait maintenu qu’on pouvait séparer la fonction publique de l’opinion citoyenne.

​L’audience de ce lundi 15 juin devait initialement permettre au procureur de faire ses réquisitions pour permettre au tribunal de vider le dossier. Mais à l’audience de ce lundi, la cour a simplement renvoyé le délibéré au 13 juillet.