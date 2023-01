Dortmund: l’international ivoirien Sébastien Haller a rejoué

Sébastien Haller a rejoué au football ce mardi, lors d’une rencontre amicale entre le Borussia Dortmund et le Fortuna Düsseldorf. Après le coup de sifflet final, l’international ivoirien était évidemment très ému.

Sébastien Haller est de retour. Après s’être soigné d’un cancer du testicule, l’ancien joueur de l’Ajax a refoulé un terrain de football ce mardi, lors de la large victoire de Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf (5-1) en amical. L’attaquant de 28 ans a remplacé Youssoufa Moukoko à la 74e minute, ne parvenant pas à trouver le chemin des filets jusqu’au coup de sifflet final. Quoiqu’il en soit, c’est de bons augures pour Haller qui veut jouer dès la reprise de la Bundesliga le 20 janvier prochain.

Après la rencontre et ses quelques minutes disputées, l’attaquant ivoirien était sans surprise très ému. « C’était un moment extraordinaire. Jouer, c’est un sentiment bien plus fort que de s’entraîner et de courir dans les bois. Cette sensation me manquait. J’ai reçu beaucoup d’encouragements, beaucoup de messages. J’ai eu des discussions avec des joueurs d’autres équipes, de mon équipe, de tout le monde. Ce genre de soutien vous aide à être encore plus performant« , a expliqué le buteur pour le site officiel du club allemand et relayé par Maxifoot.

« Je travaille dur. Je veux être là depuis le premier match. Ils ont vu que je voulais vraiment jouer. On a discuté pour avoir la meilleure solution afin de disputer quelques minutes. J’étais vraiment impatient de jouer« , a rajouté Haller. Reste à savoir si l’attaquant des Eléphants aura droit à des minutes contre Augsbourg le 22 janvier prochain, pour la reprise de la Bundesliga.