Dortmund: « C’est un passage », Sébastien Haller sur sa baisse de forme

Peu efficace en ce début de saison, Sébastien Haller regarde impuissant sa situation à Dortmund, où il est cantonné à un rôle de remplaçant. Ce qui n’est cependant pas pour décourager l’international ivoirien qui reste positif.

La longue période d’inactivité de Sébastien Haller, cloué pendant plusieurs mois à l’infirmerie en raison d’un cancer des testicules, a visiblement déteint sur l’attaquant ivoirien. Moins clinique en fin de saison dernière malgré ses 5 buts et 4 passes décisives lors des 5 dernières rencontres, l’avant-centre des Eléphants marque le pas en ce début d’exercice 2023-2024.

Avec seulement deux buts au compteur, inscrits contre la modeste équipe de Schott Mainz (1-6) en Coupe d’Allemagne, le natif de Ris-Orangis (France) doit également cirer le banc des remplaçants, relégué sur la touche par l’arrivée du meilleur buteur de l’exercice précédent en Bundesliga, Niclas Füllkrug.

Une situation qui ne réjouit guère l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam, qui reste cependant confiant en ses capacités à relever la pente. « L’état d’esprit c’est le même du début à la fin. Du premier jour de la saison au dernier, c’est la positivité, de continuer à travailler. Qu’il y ait 90 minutes ou une minute de jeu, on les prend. C’est un passage, qui je l’espère, ne durera pas trop longtemps. Il y a beaucoup d’objectifs et de matchs cette saison, et il faut se tenir prêt à n’importe quelle éventualité », a-t-il répondu au micro de Canal+ Sport Afrique.

Massacré par le Bayern Munich (0-4) le weekend dernier, le Borrussia Dortmund défiera Newcastle ce mardi en Ligue des champions. Et sans surprise, Haller devrait débuter sur le banc. Un but de l’ivoirien serait le bienvenu pour montrer à son coach qu’il est toujours utile au BVB.