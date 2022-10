« Donnez la maison de mon artiste »: Rita Kahouin, manager de Safarel Obiang répond à Molare

Indexée par Molare lors de son récent passage sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI, Rita Kahouin, manager de l’artiste Safarel Obiang est finalement sortie de son silence pour donner sa version des faits.

Face à la grosse polémique que suscite la récente sortie médiatique de l’artiste Safarel Obiang qui réclame sa maison, le promoteur du primud était sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, pour répondre aux attaques de l’artiste qui affirme n’avoir pas encore reçu sa maison depuis 2019.

En réponse aux accusations, le boss du coupé-décalé après s’être insurgé contre la démarche de l’artiste, a révélé avoir pris contact avec son manager. « Il y a deux mois, on a contacté le manager de Safarel (Rita) pour lui demander de nous envoyer un courrier afin qu’on puisse relancer le partenaire. Safarel, effectivement est rentré en contact avec le partenaire immobilier, il a reçu son lot attribué mais il n’a pas eu l’effectivité de la construction de la maison qu’il a souhaité« , a-t-il indiqué.

Face à ces propos du promoteur de l’évènement de Primud, Rita, le manager de l’artiste, a finalement brisé le silence. Dans un long post sur ses réseaux sociaux, le manager a dit ses quatre vérités à Molare et à Charles KROMA, le partenaire immobilier du Primud.

« Depuis 2019 l’artiste n’a pas eu sa maison, est ce que vous l’avez entendu sur les réseaux sociaux en parler ? Laissez moi vous dire que c’est parce que je le calmais et que je lui demandais de patienter. Aujourd’hui sur un plateau télé on veut me faire porter le chapeau ? L’artiste est responsable de ses dires, ce n’est pas un enfant de 6 ans pour que je lui prête des mots. Je l’ai calmé pendant 4 ans, s’il a décidé de parler, c’est son droit le plus absolu de s’exprimer, ou vous auriez voulu que je me mette mon Artiste à dos pour quelle raison ? Aujourd’hui c’est avec beaucoup de regret que j’écris ces mots, j’aurai dû laisser l’artiste depuis régler ses comptes« , a-t-elle regretté.

Rita a par la suite contredit le partenaire immobilier de Primud, tout en expliquant que c’est ce dernier qui a proposé à son artiste de changer la maison qui lui a été octroyée. « Safarel Obiang n’a pas refusé de prendre la maison verte, le partenaire (KROM and Co) vu la polémique qui a éclaté et qui enflait, a lui-même proposé à l’artiste en le suppliant de changer la maison pour redorer son image qui prenait un sérieux coup, lorsque les Ivoiriens ont jugé indigne, la maison reçue par l’artiste« , a-t-elle révélé.

Pour finir, le manager de Safarel a ajouté que Mr Charles KROMA, n’a jamais informé l’artiste que sa nouvelle maison est prête et qu’il fallait payer 45 millions pour entrer en sa possession. « Vous qui êtes incapable de décrocher votre propre téléphone, dites nous à quel moment vous avez signifié à l’artiste que sa maison était prête et que vous attendiez les 45 millions. C’est déplorable de dire des contrevérités pareilles devant toute une nation. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Après votre dernière sortie à cette émission, ils se sont fait une idée claire de l’incohérence de vos arguments, aussi décousus qu’impertinents« .