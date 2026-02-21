Donald Trump s’endort en pleine réunion, inquiétudes sur sa santé

Donald Trump est de nouveau au cœur d’un débat public sur son état de santé après plusieurs épisodes récents : une marque observée à bord d’Air Force One, des confidences sur sa consommation d’aspirine, puis des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrées comme des moments de somnolence lors d’une cérémonie à Washington. Les prises de parole du président et les analyses d’experts relancent les interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions à 79 ans.

Donald Trump est de nouveau au cœur d’un débat public sur son état de santé après plusieurs épisodes récents : une marque observée à bord d’Air Force One, des confidences sur sa consommation d’aspirine, puis des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrées comme des moments de somnolence lors d’une cérémonie à Washington. Les prises de parole du président et les analyses d’experts relancent les interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions à 79 ans.

À bord d’Air Force One, en route pour le Forum économique mondial de Davos le mois dernier, une journaliste a relevé une trace sombre sur la main du président. Interrogé, Donald Trump a minimisé l’incident : « Tout va pour le mieux », a-t-il répliqué, expliquant s’être « cogné la main contre la table » et avoir appliqué « un peu de… de la crème dessus ». Selon ses propos rapportés, il n’a pas souhaité présenter l’événement comme alarmant.

Par ailleurs, le chef de l’État a fait des confidences publiques sur ses habitudes médicamenteuses. Il a conseillé, avec une pointe d’ironie, « prenez de l’aspirine si vous aimez votre cœur, mais n’en prenez pas si vous ne voulez pas avoir de petites ecchymoses ». Il a aussi reconnu consommer régulièrement des doses importantes d’aspirine, malgré des médecins qui, selon lui, lui auraient dit : « Vous n’avez pas besoin d’en prendre, monsieur. Vous êtes en très bonne santé. » Le site relayant ces propos mentionne également des confidences partagées par Melania Trump.

Donald Trump sous le regard des réseaux et des spécialistes

Les images et vidéos partagées sur X et d’autres plateformes ont nourri la polémique après l’inauguration du Conseil de la paix à Washington, jeudi dernier. Certaines séquences montrent des temps d’immobilité ou des gestes qualifiés par des internautes de « signes de fatigue ». Les extraits ont rapidement été commentés en ligne, certains accablant le président avec des messages du type « Il s’est encore endormi » ou « À 79 ans, Trump est bien trop vieux pour être président », tandis que d’autres estimant qu’« rien dans cette vidéo ne prouve qu’il s’endort. Il bouge clairement et est éveillé ». Ces réactions traduisent une polarisation des jugements sur la même séquence visuelle.

Sur le plan médical et psychologique, des spécialistes interrogés par la presse ont formulé des diagnostics et des mises en garde. Le psychiatre Serge Hefez évoque « une personnalité narcissique, voire sociopathe », ajoutant que le président développerait « une forme de paranoïa où ceux qui ne se rangent pas à ses côtés deviennent automatiquement ses ennemis ». De son côté, la psychiatre Viviane Kovess-Masfety parle « d’un trouble de la personnalité poussé à son extrême » et met en garde contre des traits qui «, chez un individu ordinaire feraient de lui un sale type, deviennent dangereux à l’échelle d’un pays : intimidations, bouleversement de l’ordre mondial, instrumentalisation de la justice… »

Le dossier est souligné par un rappel des moqueries publiques antérieures de Donald Trump à l’égard de Joe Biden au sujet de somnolences lors de campagnes précédentes. Sur Twitter, il avait écrit : « Bienvenue dans la course Joe l’endormi » et ajouté : « J’espère seulement que tu es suffisamment intelligent, ce dont on doute depuis longtemps, pour remporter la campagne de la primaire ». La chronique médiatique note le contraste entre ces moqueries passées et les inquiétudes actuelles sur le comportement du président, « donnant à cette polémique une dimension on ne peut plus… drôle ! »