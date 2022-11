Donald Trump: qui est Michael Boulos, ce jeune milliardaire de 25 ans qui a épousé sa fille Tiffany ?

Tiffany Trump, la fille de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a épousé samedi 12 novembre 2022 son fiancé, Michael Boulos, un jeune milliardaire d’origine franco-libanaise.

Michael Boulos, le milliardaire de 25 ans et Tiffany Trump, 29 ans se sont dit « Oui » samedi dernier à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Le gendre de Donald Trump est héritier d’un empire de plusieurs milliards de dollars et jeune entrepreneur arabo-américain.

En effet, Michael Boulos est deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Issu d’une famille chrétienne libanaise, il est né en 1997 à Houston, au Texas et a passé sa jeunesse à Lagos, au Nigéria, où ses parents ont fait fortune avec la gestion de Boulos Enterprises, une société de distribution et d’assemblage de deux-roues.

Le jeune Michael Boulos a quitté Lagos après le lycée et s’est envolé pour Londres où pendant trois ans d’étude il a fait la Regent’s University, une université privée de la capitale britannique.

Durant ce cursus, il a vécu dans un somptueux «appartement d’étudiant» estimé à 1,2 million de dollars (1,2 million d’euros) près de Regent’s Park. Sa résidence est située à quelques pas des cafés branchés et des boutiques cosmopolites de St John’s Wood, un quartier très prisé par les étudiants étrangers fortunés qui fréquentent la London Business School ou la Regent’s University.

Des responsabilités dans l’entreprise familiale

Selon les informations de Madame Figaro, après sa licence en gestion d’entreprise, Michael Boulos a obtenu un master en finance à l’université de Londres alors qu’il assurait des postes de responsabilité dans l’entreprise familiale.

Après l’obtention des diplômes, il occupe depuis 2016, d’après la même source des fonctions de directeur associé à SCOA Nigeria, un conglomérat rassemblant des activités d’ameublement, de décoration d’intérieur, d’assemblage automobile, de distribution ou encore de production d’énergie, dont son père Massaad est le directeur.

Contrairement à Michael Boulos qui a, sans aucun doute hérité du sens des affaires de son père, son frère Fares a opté pour le cinéma. Très passionné, il collectionne de petits rôles dans des films et séries à succès, comme The Crown et Les Animaux Fantastiques.