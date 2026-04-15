Donald Trump: « la Chine a accepté de ne pas envoyer d’armes à l’Iran »

Dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, Donald Trump affirme que la Chine aurait accepté de ne pas livrer d’armes à l’Iran, tout en évoquant une coopération visant à éviter une escalade.

Le président américain Donald Trump a affirmé que la Chine s’était engagée à ne pas fournir d’armes à l’Iran, sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient, dans le cadre de ce qu’il a qualifié d’« opération Epic Fury ». Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le locataire de la Maison-Blanche a laissé entendre qu’une forme de coordination existait entre Washington et Pékin afin d’éviter une nouvelle escalade dans la région.

« Ils ont accepté de ne pas envoyer d’armes à l’Iran. Le président Xi Jinping me fera une accolade chaleureuse quand j’arriverai dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble intelligemment et très bien ! N’est-ce pas préférable à la guerre ??? MAIS N’OUBLIEZ PAS, nous sommes très bons au combat, si nous devons le faire – bien meilleurs que quiconque !!! », a écrit Donald Trump. Ces déclarations interviennent dans un climat de fortes tensions impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël, ravivant les inquiétudes quant à un possible embrasement régional.





