Donald Trump déclare que les États-Unis envoient trop d’armes à l’Ukraine

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré lors de l’assemblée générale de CNN qu’il ne s’engagerait pas à fournir à l’Ukraine une aide à la défense s’il remportait l’élection de 2024.

« Nous donnons tellement d’équipements que nous n’avons pas de munitions pour nous-mêmes en ce moment », a déclaré M. Trump, cité par CNN. Il a également refusé de dire qui, selon lui, devrait gagner la guerre de la Russie contre l’Ukraine, disant plutôt aux électeurs qu’il voulait que « tout le monde arrête de mourir ».

Lors de l’événement organisé dans le New Hampshire, l’ex-président a déclaré qu’il ne « pensait pas en termes de victoire ou de défaite », mais plutôt « en termes de règlement de la question pour que nous arrêtions de tuer tous ces gens ». M. Trump a ajouté qu’il mettrait fin à la guerre contre la Russie « en 24 heures » s’il était réélu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait le dictateur russe Vladimir Poutine comme un criminel de guerre, M. Trump a répondu qu’il faudrait « en discuter plus tard ». « Si vous dites qu’il est un criminel de guerre, il sera beaucoup plus difficile de conclure un accord pour mettre fin à cette guerre », a déclaré M. Trump à l’auditoire, selon CNN. « S’il est considéré comme un criminel de guerre, les gens vont l’attraper et l’exécuter, il va se battre beaucoup plus durement qu’il ne le fait dans d’autres circonstances ».

En mars, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Poutine et de Maria Lvova-Belova, la responsable russe chargée de superviser les déportations forcées de milliers d’enfants ukrainiens vers la Russie.