Don Jazzy : le producteur nigérian secoué par un terrible drame

Le chanteur et producteur nigérian, Don Jazzy, au détour d’une publication sur son compte Instagram, hier, vendredi 22 juillet 2022, a annoncé une terrible nouvelle à sa communauté. Le patron de Mavin Records a dit avoir perdu sa mère.

Il y a, seulement, quelques heures, le chanteur et producteur nigérian, Don Jazzy, s’emparait de son compte Instagram, pour faire l’annonce d’une triste nouvelle à sa communauté.

Selon le post, la mère du patron de Mavin Records a tiré sa révérence. « J’ai perdu ma douce mère, ce matin (vendredi 22 juillet 2022, NDLR). La matriarche de notre famille. Mon supporter et mon épine dorsale @indianpicolo. Je suis plus que dévasté. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie. », a-t-il déclaré, avant de révéler qu’il a pu trouver du réconfort dans « la belle vie » que sa « mère a vécue » sur terre. « Mais, je suis consolé par la belle vie qu’elle a vécue. Elle était aimée de tous ceux qui l’avaient rencontrée. », a-t-il renchéri.

L’un des plus fortunés des acteurs musicaux du Nigéria n’a pas manqué de faire l’éloge de sa génitrice, la qualifiant d’avoir été combative, face à la maladie. « Elle était si forte, jusqu’à la dernière minute, pour nous, même lorsqu’elle luttait contre le cancer. Je n’ai jamais tapé une légende plus difficile de ma vie. », a-t-il souligné.

Pour clore sa publication, l’ex-mari de Michelle Jackson a sollicité les prières de ses proches, pour le repos de l’âme de la disparue. « Veuillez prier pour que l’âme de notre maman repose en paix, et pour que mon père, mes frères et sœurs, ses petits-enfants et toute notre famille supportent cette perte. », a supplié Michael Collins Ajereh, alias Don Jazzy.

Dans la session des commentaires, les internautes n’ont pas tari de messages de soutien, à l’endroit de l’homme d’affaires nigérian.