Don Jazzy: l’artiste nigérian explique pourquoi il préfère toujours les femmes minces aux rondes

Producteur et artiste nigérian de renom, Michael Collins Ajereh, connu populairement sous le nom de Don Jazzy, ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se confier sur sa vie privée. Dans une récente sortie médiatique, la star nigériane l’a encore prouvé en s’ouvrant sur son genre de femme.

Invité récemment sur le podcast « Is This Seat Taken? » de la célèbre animatrice Chinasa Anukam, le directeur artistique Don Jazzy s’est exprimé sans langue de bois sur son genre de femme. Après avoir révélé qu’il était accro aux grosses fesses, le producteur a indiqué qu’il a fini par opter pour les femmes minces avec le temps.

« Ce que j’aime chez une femme dans l’ordre d’importance. Tout d’abord, vous devez être un monstre. C’est un critère important, Je ne sais pas comment j’ai découvert cela, mais c’est tout« , a-t-il indiqué avant d’ajouter: « Deuxièmement, il faut être doux de corps et de cœur. Parce que si tu me cries dessus, tu sors avec toi-même. Je n’aime pas le stress. Je n’aime pas la violence. Si tu fais une erreur, tu ne me reverras plus« , a-t-il révélé.

Interrogé ensuite sur sa préférence entre les femmes minces et celles rondes, l’artiste nigérian n’a pas tergiversé. « Je préfère les filles minces (connues sous le nom de Skinny) aux filles rondes en raison de la nature de leurs fesses« , a-t-il déclaré.

Selon lui, il avait l’impression que les femmes minces n’avaient pas de fesses, mais au fil du temps, il s’est rendu compte que c’était une fausse pensée et que les femmes minces lui convenaient mieux lors des rapports sexuels.

« Vous savez, je suis déjà grande, alors j’aime les filles qui ont l’impression que je suis leur ours en peluche. Il va maintenant sembler que je suis fort. Je vais juste te transporter partout. Et puis s’asseoir sur son visage ne sera pas si difficile« , a déclaré le producteur nigérian.