Don de sang à la Fondation Moov Africa Bénin pour sauver des vies

La Fondation Moov Africa Bénin, dans la poursuite de son engagement social a organisé ce vendredi 7 juillet 2023, une journée de don de sang à la Direction Générale de Moov Africa Bénin à Cotonou.

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence, la Fondation Moov Africa Bénin a organisé ce vendredi 7 juillet 2023, une journée de collecte de poches de sang à la Direction Générale de Moov Africa Bénin, en partenariat avec la Fondation Claudine Talon et l’Agence National pour la Transfusion Sanguine (ANTS). A en croire Aurore Houngbédji, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa Bénin, cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Main dans la Main », que la Fondation a commencé par faire avec certains partenaires.

Elle a poursuivi en ajoutant que cette collecte est due aux amers constats de pénuries de poches de sang dans les banques de sang et dans les centres de santé. « Le don de sang se justifie par la pénurie de Sang que nous constatons dans les centres de santé. Et comme vous le savez, l’engagement de la Fondation Moov Africa Bénin est d’être au chevet des couches vulnérables que constituent la mère et l’enfant », a laissé entendre Aurore Houngbédji.

L’artiste Richard Flash, Ambassadeur du Projet d’appui de don de sang de la Fondation Claudine Talon, est aussi allé dans le même sens que la Secrétaire Exécutive de Moov Africa Bénin, en évoquant la pénurie grandissante de poches de sang dans les banques. « En ce moment de temps pluvieux, le paludisme sévit et nos enfants ont beaucoup plus besoin de sang. Or, nous manquons cruellement de sang. Il n’y a plus de sang en stock. C’est ce que nous récoltons aujourd’hui qui ira directement dans les banques de sang, pour sauver les malades », a affirmé Richard Flash.

Pour terminer ses propos, il a invité la population à accomplir son devoir citoyen qui est le don de sang, pour sauver des vies.

Au nom de la Fondation Moov Africa Bénin, Aurore Houngbédji a manifesté sa gratitude à la Fondation Claudine Talon et à l’Agence Nationale De Transfusion Sanguine. Elle a également réitéré l’engagement de Moov Africa Bénin a toujours accompagné cette activité de la Fondation Claudine Talon, qui entre d’ailleurs dans le cadre de l’initiative Main dans la Main.