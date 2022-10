« Dommage que ma mère se soit mariée avec un pervers narcissique », coach Hamond Chic

Coach Hamond Chic a gardé un mauvais souvenir de son deuxième papa, l’homme qui s’est marié avec sa mère après le décès de son père.

Hamond Chic n’a jamais caché son enfance difficile. Après le décès de son père alors qu’elle n’avait qu’entre 5 ou 6 ans, sa mère s’est remariée . Malheureusement, elle déplore le fait que sa mère se soit remariée avec « une personne qui n’a pas l’instinct paternel ».

« À dire vrai, je n’ai pas eu une enfance facile ! Très tôt, j’ai perdu mon père, à l’âge de 5-6 ans. En 1986, lorsque j’ai perdu mon père, je suis restée avec ma mère et ma petite sœur. Ma mère, elle était enseignante, et vous savez ce qu’ils gagnent, les enseignants« , a confié la coach caviar à Life Magazine.

Selon elle, l’homme avec qui sa mère s’est remariée « était très méchant et sévère« . « On peut être sévère dans un sens positif. C’est-à-dire que tu tapes sur la table parce que tu veux que tes enfants réussissent. À l’inverse, il y a des personnes sévères avec un fond obscur. Dommage que ma mère se soit mariée avec un pervers narcissique ! Comme j’étais l’aînée, tout me retombait là-dessus« , a-t-elle déploré.

Toutefois, Hamond Chic rassure avoir passé l’éponge sur tout ce qu’elle a vécu dans ce remariage de sa mère. « Aujourd’hui, cet homme n’est plus, quant à moi, j’ai tout pardonné« . Assemien Hamond Chimène dite coach Hamond chic est mariée à M. Komedja depuis 16 ans maintenant et a deux enfants dont un garçon et une fille. Elle est ivoirienne et chrétienne catholique.