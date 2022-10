DJ Khaled: le rappeur américain offre un cadeau symbolique à Burna Boy (image)

Après avoir reconnu le talent de Burna Boy avec qui il prépare actuellement une collaboration de taille, la star américaine DJ Khaled a décidé de faire plaisir à son compère avec des baskets Air Jordan ‘WTB’ personnalisées.

Classé désormais dans le cercle restreint des artistes africains les plus en vogue, Burna Boy entretient de très bons rapports avec les sommités de la musique américaine et britannique dont le producteur Dj Khaled. Très proche de ce dernier ces derniers jours, le roi de l’afrobeat vient de recevoir un beau cadeau de sa part. L’information a été annoncée par le roi de l’afrobeat lui-même.

Très amoureux des baskets, Dj Khaled qui dispose d’une vaste sélection de coups de pied précédemment évalués à 8 millions de dollars, a offert des baskets à son compère nigérian Burna Boy. En effet, il s’agit de deux éditions limitées de baskets Air Jordan « We The Best ».

Très heureux d’avoir reçu ce cadeau, considéré comme un symbole de leur amitié, la star africaine n’a pas manqué de partager sa joie avec ses abonnés à travers un post sur ses réseaux sociaux. Burna Boy a montré en effet les chaussures WTB personnalisées qui lui ont été livrées, à travers une publication en story de son instagram.