Dj Congélateur: « Manadja me frappe et m’achète de l’attiéké sans poisson »

Après l’annonce de sa rupture avec son manager, Dj congélateur continue d’enchaîner avec les révélations. De passage ce jeudi, sur Life TV, l’artiste chanteur ivoirien est revenu sur ce qu’il reproche à son manadja confirmé.

Tout prouve désormais qu’il y a du rififi entre le chanteur Dj congélateur et son manager de tous les temps. Tout a commencé après la récente annonce inattendue de l’artiste et auteur de l’expression « il y a cailloux dans mes oreilles », dans une vidéo devenue virale sur la toile. « C’est moi DJ Congélateur le collègue de Yorobo. Je me sépare de mon manager, Manadja Confirmé parce que je n’apprécie pas ce qu’il fait. Ça fait deux ans que je travaille, que je chante et je ne perçois même pas 5 FCFA pour manger », a-t-il déclaré.

Alors que cette annonce inattendue continue de faire objet de polémique sur la toile, l’artiste originaire du village d’Akabinou (Bodokro) dans la région de Gbêkê est revenu à la charge pour évoquer les raisons qui sous-tendent cette décision. Invité sur le plateau de l’émission Wam animée par Willy Dumbo, Dj congélateur a affirmé qu’il se fait régulièrement battre par son bras droit.

« Manadja Confirmé est allé me chercher au village, je suis avec lui il y a longtemps. Même si c’est lui qui m’a fait aujourd’hui ce que je suis devenu, il ne doit pas dire ça. Il est allé me chercher, mais ça fait deux années que je travaille, je ne vois pas mon argent. Lors de mes prestations, je gagne beaucoup d’argent, mais il ne me donne pas. Il me frappe. J’ai un téléphone sans puce depuis deux ans. Quand je lui dis que j’ai faim, il fait d’abord ce qu’il veut faire avant de m’acheter de l’attiéké sans du poisson », a révélé l’artiste.